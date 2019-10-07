Доступ разрешен

Российские ученые представили результаты исследования о том, насколько пользование сетью способствует «развитию когнитивных функций» у детей разных возрастов. Оптимальное время в сети, которое пытались выяснить исследователи, оказалось разным у дошкольников, младших школьников и подростков. При этом авторы убеждены, что у детей, пользующихся интернетом, в целом выше успеваемость по сравнению с детьми, для которых пребывание онлайн сведено к минимуму.

Член-корреспондент Российской академии образования, профессор факультета психологии МГУ, директор Фонда развития интернета Галина Солдатова и клинический психолог Центра патологии речи и нейрореабилитации Анастасия Вишнева представили на международной конференции Edcrunch (посвящена цифровым инновациям в образовании) результаты исследования особенности развития когнитивной сферы у детей с разной онлайн-активностью. Авторы исследования смогли назвать оптимальное время, которое может проводить ребенок в интернете без ущерба для своего развития и здоровья. Согласно полученным результатам, для детей от 5 до 6 лет это время использования интернета до одного часа в день, для школьников от 7 до 11 лет — от одного до трех часов в день, для младших подростков (12–13 лет) — от трех до пяти часов. Ученые утверждают, что это «золотая середина»: дети с такой онлайн-активностью показывают «более высокие показатели развития некоторых когнитивных функций». Если ребенок проводит онлайн больше «среднего диапазона», то падает продуктивность «нейропсихологических показателей, особенно в функциях серийной организации движений и действий, в слухоречевой памяти и в составлении рассказа».

«Это первое отечественное исследование этой проблемы,— пояснила “Ъ” госпожа Солдатова.— Сейчас и российские, и зарубежные ученые стараются смотреть на интернет иначе, чем раньше: не говорят в ужасе, что все живут онлайн, а стараются оценить среднюю активность и эффективность использования». Выводы, по словам авторов, совпали с результатами, полученными исследователями в США и Австралии, которые доказали, что у детей, пользующихся сетью, выше успеваемость по сравнению с детьми, которые ею не пользуются совсем или пользуются совсем ограниченно.

В исследовании участвовали 200 детей, которых разбили на четыре группы по возрасту и мере интенсивности использования интернета и гаджетов: низкой, средней, высокой и очень высокой. Тесты показали, что дети дошкольного возраста (5–6 лет) с низкой онлайн-активностью (до одного часа) лучше рисовали, переключались при выполнении заданий, у них оказалась лучше развита слухоречевая память, чем их сверстники, которые проводят за гаджетами больше времени. «С увеличением онлайн-активности ребенка данного возраста продуктивность выполнения нейропсихологических тестов падала»,— говорится в исследовании. Дети в возрасте от 7 до 10 лет, которые использовали гаджеты от одного до трех часов в день, «лучше анализировали условия заданий, усваивали алгоритм действий, легче переключались с одного задания на другое, лучше контролировали весь процесс выполнения заданий». Также у них были более высокие показатели по зрительной и слухоречевой памяти, чем у младших школьников, которые или вообще не используют интернет, или проводят в нем больше трех часов ежедневно. У младших подростков «оптимум» онлайн-активности сильно выше: дети, которые пользуются интернетом от трех до пяти часов в день, «показывали больший объем знаний и эрудиции, демонстрировали лучшую осведомленность» по сравнению с другими группами детей этого возраста.

При этом старшие подростки (14–16 лет) с очень высокой и с низкой онлайн-активностью показывали одинаково хорошие результаты в области объема зрительной памяти и умения строить повествование. Напротив, худшие показатели на этот раз дали подростки со средней активностью. Для этого сегмента определить оптимальное время онлайн-активности у исследователей не получилось. «Это предмет наших следующих исследований. Мы сейчас хотим ответить на вопрос, почему нет этого оптимума,— пояснила “Ъ” госпожа Солдатова.— Думаю, что если бы мы сделали такую работу три года назад, то показатели оптимального времени были бы другими: еще пять лет назад каждый седьмой ребенок проводил онлайн восемь часов в день, сейчас — каждый третий».

Елизавета Михальченко