США сыграли на косовских выборах

Состоявшиеся в воскресенье в Косово внеочередные парламентские выборы не только определят конфигурацию будущей косовской власти. Они призваны разблокировать замороженные уже почти год переговоры о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. В этот процесс все более активно включаются США. В самый канун косовских выборов президент Дональд Трамп назначил своего спецпредставителя по переговорам между Сербией и Косово. Он станет вторым американским эмиссаром в регионе. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Цена голосования

Проведение внеочередных выборов в Косово стало неизбежно после отставки в июле премьера Рамуша Харадиная, которого вызвали на допрос в Специальный суд по военным преступлениям в Гааге. Именно правительство Харадиная в декабре прошлого года ввело 100-процентные пошлины на сербские товары в отместку за то, что Белград развернул по всему миру кампанию по отзыву признания Косово. Сербия в ответ отказалась продолжать переговоры о нормализации отношений с Косово. Несмотря на неоднократные требования ЕС и США отменить пошлины, ограничения до сих пор остаются в силе. Замороженным уже почти год остается и диалог между Белградом и Приштиной.

Поэтому к нынешним косовским выборам приковано особое внимание.

В мире рассчитывают, что новое правительство Косово отменит или хотя бы приостановит действие пошлин, что создаст условия для разблокирования переговоров, результатом которых должна стать нормализация отношений между Белградом и Приштиной.

А это, в свою очередь, откроет и Сербии, и Косово путь к евроатлантической интеграции.

Прошедшая избирательная кампания оказалась самой короткой за все время с момента провозглашения косовской независимости в 2008 году — всего десять дней, а политический расклад — самым запутанным. Опросы накануне голосования показывали, что из 25 партий и коалиций, участвующих в выборах, шансы на победу есть по крайней мере у четырех. Это находившийся до сих пор в оппозиции Демократический союз Косово (ДСК), основателем которого был «косовский Ганди», многолетний лидер косовских албанцев Ибрахим Ругова; движение «Самоопределение» Альбина Курти; правящая последние 11 лет Демпартия Косово, близкая к президенту Хашиму Тачи, и «Альянс за будущее Косово» экс-премьера Рамуша Харадиная.

Во главе последних двух политических сил стоят в основном бывшие полевые командиры Армии освобождения Косово, многие из которых включены в обвинительный список Специального суда в Гааге. Первые же две партии возглавляют политики новой волны, не связанные с сербско-албанским вооруженным конфликтом 1990-х годов и сопровождавшими его многочисленными военными преступлениями. В Европе рассчитывают, что именно эти две политические силы смогут составить основу нового правительства.

«Формирование новой косовской власти из политиков, не обремененных военным прошлым, облегчило бы решение многих вопросов,— подтвердил “Ъ” на условиях анонимности европейский дипломатический источник.— Над многими бывшими полевыми командирами висит обвинение Гаагского суда, и их вхождение во власть может оказаться недолговечным, что не добавит стабильности правительству. Но их позиции в Косово еще сильны». С другой стороны, по его словам, и Рамуш Харадинай, несмотря на свой радикализм, принимал на посту премьера важные компромиссные решения, в частности «поддержал в конце концов долгое время блокировавшееся косовским парламентом соглашение по границе с Черногорией».

«Так что Европа готова работать с любым правительством Косово,— заверил собеседник “Ъ”.— Главное, чтобы оно было сформировано как можно скорее и было готово к сотрудничеству».

Любопытно, что в ходе предвыборной кампании ни одна из ведущих политических сил Косово не поддержала открыто требование мирового сообщества об отмене пошлин на сербские товары. Однако, уверяют собеседники “Ъ” в Приштине, это не значит, что так будет и после выборов.

Американская карта

Одной из важнейших в предвыборной игре косовских политических партий и коалиций стала американская карта — стремление продемонстрировать избирателям, что именно эта партия ближе всего Америке. И в этом нет ничего удивительного: согласно опросам Института Гэллапа, Косово находится на первом месте в мире по поддержке политических инициатив США. А американское влияние на косовских албанцев крайне велико.

«Близость с Америкой» активнее других демонстрировал лидер Демпартии Косово Кадри Весели. Он постоянно повторял, что 6 октября албанцы выбирают между сотрудничеством с США при правительстве во главе с ним и изоляцией.

При этом многие косовские города были увешаны билбордами с фотографиями Кадри Весели и Дональда Трампа.

Американскую карту пытались разыгрывать и лидеры остальных партий, хотя и в меньшей мере. Глава ДСК Иса Мустафа уверял избирателей: «Если кто и стоит плечом к плечу с Америкой, так это ДСК, потому что путь к Америке проложил Ибрахим Ругова, а не те, кто фотографируется с президентом США и злоупотребляет его именем». Рамуш Харадинай также говорил о своих связях с США и о том, что «Америка — союзник Косово, а не отдельных его политиков».

В итоге американское посольство в Приштине выступило на минувшей неделе с заявлением: «Правительство США не отдает предпочтения ни одной политической партии и ни одному кандидату на воскресных выборах. Уважаем право и ответственность косовских избирателей самим выбрать свое будущее».

Впрочем, как выяснили косовские журналисты, к кампании Демпартии Косово был привлечен бывший советник нынешнего президента США Сэм Нанберг, гонорар которого составил $110 тыс. А на одном из предвыборных митингов этой партии в городе Гнилане выступил исполнявший с ноября 2018 года по февраль 2019 года обязанности госпрокурора США Мэттью Уитакер, чья фирма сейчас является советником американских республиканцев. Высокий гость убеждал, что от исхода воскресных выборов зависят борьба с коррупцией и экономическое развитие Косово и что этих целей можно достичь с премьером, который ищет дружбу с США, а это Кадри Весели.

Второй эмиссар

В самый канун косовских выборов президент США Дональд Трамп сделал неожиданный ход. В конце минувшей недели он назначил своего спецпредставителя по переговорам Сербии и Косово — им стал американский посол в Берлине Ричард Гренелл.

Новый спецпредставитель США по переговорам Сербии и Косово Ричард Гренелл Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP

Практически для всех на Балканах это назначение оказалось полной неожиданностью. Новый эмиссар США никогда прежде не занимался Балканами. К тому же на своем нынешнем посту он успел изрядно подпортить отношения с Германией, которая играет важную роль в косовском урегулировании, после того как объявил, что его цель — поддерживать правых и крайне правых европейских политиков. Наконец, в конце августа Госдеп США назначил собственного спецпредставителя по Балканам Мэттью Палмера, который давно и активно занимается регионом, а его ключевой задачей была определена как раз нормализация отношений между Белградом и Приштиной.

Удивления после американского хода первое время не смог скрыть даже президент Сербии Александр Вучич, которому теперь предстоит вести переговоры и с Ричардом Гренеллом. Зато практически все косовские лидеры с ходу приветствовали появление нового посредника на переговорах.

Госдеп США в конце минувшей недели заверил, что Мэттью Палмер «будет тесно взаимодействовать с Ричардом Гренеллом в достижении всеобъемлющего соглашения Сербии и Косово». Жизнеутверждающим выглядел комментарий нового назначения и со стороны Евросоюза: у США и ЕС общий интерес сделать Балканы стабильными и процветающими, поэтому нас радует продолжение близкого сотрудничества с США.

Впрочем, многие эксперты-балканисты смотрят на назначение второго американского эмиссара по Балканам иначе. «У Гренелла прямой выход на Белый дом. Совершенно ясно, что он должен стать главным спецпредставителем по Балканам,— написал в своем блоге в Twitter профессор американского Университета Джонса Хопкинса Дэниел Сервер.— Можно предположить, что это попытка оживить идею обмена территорией между Сербией и Косово, эта ужасная идея умерла естественной смертью несколько месяцев назад, и плохо, если ее попытаются реанимировать».