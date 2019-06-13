Госдепартамент принял Балканы близко к сербцу

К разрешению конфликта между Сербией и Косово активно подключаются США. Посетивший в начале недели сербскую столицу высокопоставленный представитель Госдепартамента Мэтью Палмер призвал Белград и Приштину немедленно возобновить диалог и достичь соглашения о нормализации отношений. Как пояснили “Ъ” информированные источники в Белграде, США формально «не отбирают у ЕС роль посредника, однако явно решили не упускать ситуацию из-под своего контроля». Ни Косово, ни Сербия против этого, похоже, не возражают. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Курирующий Балканы заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер посетил Белград неожиданно — о визите стало известно буквально за пару дней до приезда американского представителя. Принимали его в сербской столице на самом высоком уровне: Мэтью Палмер провел переговоры с президентом Александром Вучичем и премьером Аной Брнабич. Главная тема обеих встреч — отношения между Сербией и Косово.

Визит американского эмиссара пришелся на критический момент в этих отношениях. Переговоры между Сербией и Косово о нормализации, уже несколько лет ведущиеся под эгидой ЕС, зашли в тупик. Полгода назад косовские власти ввели 100-процентные пошлины на все ввозимые из Сербии (а заодно и Боснии) товары. Это стало ответом Приштины на активную сербскую кампанию против приема Косово в Интерпол и ЮНЕСКО, а также по отзыву признания Косово рядом стран. Прекращение диалога периодически сопровождается различными инцидентами, ставящими отношения между Белградом и Приштиной на грань вооруженного конфликта. Последний в этом ряду инцидент произошел совсем недавно, когда в него косвенно оказалась вовлечена и Россия — в ходе операции на севере Косово полиция задержала и избила гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова (см. “Ъ” за 29 мая и 3 июня).

В начале этой недели инцидент (как и ситуацию в Косово в целом) рассмотрел Совбез ООН. Впрочем, позиции участников заседания снова серьезно разошлись. Россия и Китай резко осудили арест сотрудника миссии ООН, эту позицию поддержали руководитель миссии Захир Танин и глава сербского МИДа Ивица Дачич. А вот его косовская коллега Влера Читаку обвинила Михаила Краснощекова в том, что тот «служил щитом банде преступников и препятствовал действиям полиции». Представитель же США вообще не стал заострять внимание на инциденте. В итоге заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш объявил, что ситуацию прояснит внутреннее расследование. Единственное, в чем члены Совбеза оказались едины, так это в озабоченности сохраняющейся в Косово напряженностью.

В этой ситуации визит американского представителя в Белград преследовал весьма амбициозную цель — вывести сербско-албанский диалог из тупика. Рецепт, который изложил Мэтью Палмер по итогам переговоров в Белграде, оказался предельно прост: отменить косовские пошлины, немедленно вернуться за стол переговоров и заключить соглашение о нормализации, которое откроет и перед Сербией, и перед Косово европейскую перспективу.

В детали эмиссар Госдепартамента вдаваться не стал. Но накануне визита в Белград в интервью сербской службе «Голоса Америки» Мэтью Палмер выразил уверенность в том, что заключение соглашения между Сербией и Косово реально и что его вполне можно будет «продать общественности обеих стран» и реализовать. По его словам, «США не проводят никаких ограничительных линий на переговорах, но это не означает, что все варианты приемлемы» для Вашингтона.

Чуть больше ясности в американскую позицию внес замдиректора по Европе и России Совета национальной безопасности США Джон Эрат. В интервью тому же «Голосу Америки» он категорично заявил: «Тезис о разделе Косово был и остается глупостью. Не рассматриваем этот вариант в качестве реального сценария».

Впрочем, это заявление высокопоставленного американского представителя вовсе не означает, что корректировка границы между Сербией и Косово как часть соглашения о нормализации невозможна. «Снята с повестки дня обсуждавшаяся ранее идея о размене территориями между Сербией и Косово и, в частности, вариант, когда населенный преимущественно сербами север Косово отходит Сербии, а та взамен отдает часть населенной албанцами Прешевской долины на юге республики. Против этого активно возражают ряд ведущих держав, прежде всего Германия, да и остальные не хотят создавать опасный прецедент,— пояснил “Ъ” на условиях анонимности дипломатический источник на Балканах.— Но это не отменяет того, что Белград и Приштина могут договориться об обмене парой сел и объявить, что граница стала более справедливой. С этим вряд ли кто станет спорить, в том числе и США».

Визит Мэтью Палмера в Белград на Балканах рассматривают как проявление более активного подключения США к разрешению косовской проблемы. В конце минувшей недели и. о. помощника госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер специально посетил международную конференцию по безопасности в Братиславе GLOBSEC, чтобы встретиться с участвовавшими в ней лидерами Сербии и Косово Александром Вучичем и Хашимом Тачи. А во вторник Белый дом сделал специальное заявление, призвав Сербию и Косово выйти на соглашение «на базе взаимного признания».

«США однозначно решили разблокировать диалог между Белградом и Приштиной, и их активное подключение к процессу очень важно,— заявил “Ъ” глава белградского Центра внешней политики Драган Джуканович.— ЕС продемонстрировал, что его возможностей для того, чтобы склонить обе стороны к соглашению, не хватает. Без усиления роли США нереально выйти на завершающую фазу диалога».

А знакомый с ситуацией информированный источник “Ъ” в Белграде пояснил: «США формально не отбирают у ЕС роль посредника, однако они явно решили не упускать ситуацию из-под своего контроля. Поэтому сейчас американцы присутствуют во всех форматах обсуждения проблемы Косово — явно или за сценой. Да и эффективно воздействовать на Приштину им куда проще».

Ранее косовские власти не раз выступали за то, чтобы к посредничеству в их переговорах с Сербией присоединились США. Не возражают против этого, похоже, и в Белграде. После переговоров с Мэтью Палмером Александр Вучич заявил: «Если Сербия считает, что в будущее следует идти, имея плохие отношения с Америкой,— найдите себе другого президента и другое правительство». И передал через гостя приглашение президенту Дональду Трампу посетить Сербию.