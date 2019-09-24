Для Косово и Сербии ищут новых посредников

Замороженные уже почти год переговоры о нормализации отношений между Сербией и Косово должны быть возобновлены после внеочередных косовских выборов в начале октября. Формат диалога, утвержденный резолюцией Генассамблеи ООН, в целом не изменится. Однако, как показали состоявшиеся на минувшей неделе контакты и сделанные по их итогам заявления, сербско-косовские переговоры будут вестись уже не под эгидой главы дипломатии ЕС — главными посредниками станут США, Германия и Франция. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

«Процесс сближения между Белградом и Приштиной, инициированный Германией и Францией, был прерван, к нему следует вернуться после выборов в Косово»,— объявила на прошлой неделе после встречи с сербским премьером Аной Брнабич немецкий канцлер Ангела Меркель. Внеочередные косовские выборы пройдут 6 октября. Переговоры же между Сербией и Косово были прерваны в ноябре прошлого года, после того как Приштина ввела стопроцентные пошлины на ввозимые сербские товары, обвинив Белград в проведении по всему миру кампании за отзыв признания Косово. Прекращение сербско-косовского диалога означало фактический провал посреднической миссии главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, под эгидой которой Белград и Приштина в течение нескольких последних лет вели переговоры о нормализации взаимоотношений.

Прерванный диалог в этом году попытались реанимировать Германия и Франция, пригласившие в конце апреля лидеров Сербии и Косово вместе с их балканскими коллегами в Берлин. Однако уже вторая встреча в таком формате, планировавшаяся на начало июля, так и не состоялась.

В конце лета серьезную заявку на посредничество в диалоге Белграда и Приштины сделали США, назначив специального эмиссара по Балканам. Им стал заместитель помощника госсекретаря Мэттью Палмер. При этом в Вашингтоне дали ясно понять, что его главная задача — именно нормализация отношений между Сербией и Косово.

Завершив свое первое турне по региону в новом качестве, Мэттью Палмер обозначил на минувшей неделе американское видение перезагрузки сербско-косовского диалога: приостановка действия косовских стопроцентных пошлин, прекращение Белградом кампании в поддержку отзыва различными странами признания Косово, возобновление переговоров. Итогом переговоров США видят взаимное признание Сербии и Косово.

Назначение американского эмиссара подтолкнуло и Евросоюз к пересмотру своей тактики на балканском направлении. На прошлой неделе произошло сразу несколько утечек из Брюсселя о том, что в ЕС задумались над введением нового поста — спецпредставителя по Балканам — и передаче ему от главы европейской дипломатии функции посредника в переговорах Белграда и Приштины.

Источник в европейских дипломатических кругах подтвердил “Ъ” просочившуюся информацию. На условиях анонимности он объяснил потребность введения поста эмиссара ЕС по Балканам по крайней мере двумя причинами. Первая — назначение американского спецпредставителя Палмера. Вторая — то, что главой дипломатии ЕС должен стать Жозеп Боррель, представитель Испании, которая не признает Косово. «Назначение специального эмиссара по сербско-косовским переговорам устранит все возможные спекуляции о предвзятости Евросоюза,— пояснил собеседник “Ъ”.— Да и будущий глава дипломатии ЕС сможет сконцентрироваться на других важных темах». По его словам, наибольшие шансы получить пост балканского эмиссара в случае его введения имеет Германия, которая вместе с Францией в последнее время плотно занимается реанимацией сербско-косовского диалога.

После назначения Мэттью Палмера и готовности ЕС последовать примеру США в Белграде заговорили о возможном подключении к косовскому урегулированию и России. Между тем глава сербской дипломатии Ивица Дачич, который ранее не раз упоминал такую возможность, заявил на днях белградскому изданию Blic, что пока это маловероятно. «Нынешний формат диалога определен резолюцией Генассамблеи ООН, для его изменения необходимо согласие ассамблеи, а также Совбеза ООН. Поэтому без изменения формата переговоров приглашение России не имеет смысла»,— объяснил Ивица Дачич.

«Формально вряд ли следует говорить о совершенно новом формате косовского диалога, он и дальше будет происходить под эгидой ЕС,— заявил “Ъ” глава белградского Центра по внешней политике Драган Джуканович.— Просто к переговорам активно подключатся США в лице Мэттью Палмера, а роль Федерики Могерини перейдет к немцам и, возможно, французам».