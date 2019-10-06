Внутренние перелеты набирают в цене

Цены на перелеты внутри страны с начала года выросли почти на 6%. К таким выводам пришла Федеральная антимонопольная служба. На некоторых направлениях цены выросли выше средних значений. Так, дороже стали стоить билеты из столицы в Красноярск, Архангельск, Оренбург и в направлении Дальнего Востока. Данные ФАС подтверждают сервисы по продаже билетов.

Сейчас рост вполне укладывается в рамки инфляции и подорожание авиакеросина, отметил пиар-менеджер портала Biletix.ru Григорий Луговой: «По данным агентства Biletix, рост среднего чека туда-обратно с января по август по внутренним направлениям, по сравнению с прошлым годом, вырос с 6133 руб. до 6527 руб. Таким образом, рост тарифов составил 6,4%. По внешним направлениям цена, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилась. Еще весной и в начале лета темпы роста обозначались двузначными цифрами — это было связано с ростом стоимости авиакеросина или повышением себестоимости перевозок — рост стоимости авиабилетов укладывается в пределы инфляции».

Рост цен был вполне ожидаем, отмечает гендиректор тревел-агентства Pososhok Кирилл Фаминский. По его словам, на внутренних рейсах он продолжится: «Повышение на 6% абсолютно адекватное. Ожидаемость, я бы сказал, даже выше, потому что по некоторым направлениям мы фиксируем рост несколько больше – на 10%. Российские авиакомпании, с финансовой точки зрения, находятся в не очень хорошем положении. Маржинальность авиакомпании достаточно низкая. Компании стараются повысить цены. 5% примерно соответствуют уровню инфляции, ниже его точно снижаться темпы роста тарифов не будут».

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В сентябре, по данным Росстата, средняя стоимость перелета в экономклассе выросла сразу на четверть. В ФАС заявили, что некорректно сравнивать цены во время низкого и высокого сезонов. Ведомство предупредило, что заявления об «ожидаемом» резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса будут рассмотрены службой на предмет недобросовестной конкуренции.

Ольга Сергиенко