«Унисто Петросталь Проект» запускает конкурс

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении ООО «Унисто Петросталь Проект» (входит в ГК «Унисто Петросталь»). Инициировавшая собственное банкротство компания владеет строительным комбинатом «Муринский», находящимся в залоге у банка «Санкт-Петербург». Группа пыталась продать объект больше года, но сделать этого не удалось. Эксперты считают, что реализовать этот актив будет непросто, так как на рынке сегодня перепроизводство железобетона.

ООО «Унисто Петросталь Проект» признано банкротом и в его отношении открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, следует из картотеки арбитражный дел. Юрлицо является владельцем имущественного комплекса строительного комбината «Муринский» во Всеволожском районе. Общая сумма задолженности перед кредиторами, которую признает «Унисто Петросталь Проект» (выступает поручителем и залогодателем по кредиту ЗАО «Унисто»), составляет почти 1,4 млрд рублей. Она не включает требования дольщиков, уточнил “Ъ” исполнительный директор ГК «Унисто Петросталь» Андрей Бровин. Он добавил, что стоимость комбината варьируется в пределах 500–800 млн рублей.

По словам конкурсного управляющего «Унисто Петросталь Проект» Василия Буслаева, заявки на участие в торгах по продаже имущества предприятия планируется начать принимать в январе, а подвести итоги — в феврале-марте 2020 года. Господин Буслаев предполагает, что залоговый кредитор (банк «Санкт-Петербург») начнет реализацию объекта за 800 млн рублей. В банке «Санкт-Петербург» не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Унисто Петросталь» вышла на строительный рынок Петербурга в 2005 году. Группа реализовала более 60 жилых, коммерческих и социальных проектов совокупной площадью более 1,5 млн кв. м. По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), ООО «Унисто Петросталь Проект» на 100% принадлежит Владимиру Оксману.

«Унисто Петросталь» реализует три жилых комплекса в Ленобласти: ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино, ЖК «Аннинский Парк» рядом с Красным Селом и «Чудеса света» в Колтушах. Сроки сдачи домов неоднократно переносились, по некоторым корпусам просрочка составила почти два года. За последний год к структурам, входящим в ГК «Унисто Петросталь», были поданы несколько исков, в числе которых банкротные. Кредиторами группы компаний являются банки, общая задолженность перед которыми оценивается в 1,6 млрд рублей (1,5 млрд приходится на банк «Санкт-Петербург», еще 100 млн — на Сбербанк).

Чтобы справиться с финансовыми сложностями, «Унисто Петросталь» в прошлом году выставила на продажу несколько активов, в числе которых был и строительный комбинат «Муринский». Но в итоге реализовывать активы руководство группы решило через процедуру банкротства. Большинство предприятий, входящих в ГК «Унисто Петросталь» и владеющих объектами, подали заявления о несостоятельности. Исключениями стали юрлица, занимающиеся строительством жилья. Сегодня конкурсное производство уже введено в отношении ООО «Спортивный клуб по зимним видам спорта» (владеет базой отдыха «Мичурин») и ООО «Белые ночи Дезкон» (торговый центр во Всеволожске). В октябре арбитраж рассмотрит банкротный иск банка «Санкт-Петербург» к ООО «Охта Хаус» (бизнес-центр на Индустриальном проспекте).

Согласно картотеке арбитражных дел, в ходе проведения анализа финансового состояния ООО «Унисто Петросталь Проект» были установлены денежные обязательства на сумму 705 млн рублей и задолженность по обязательным платежам на 22,8 млн рублей. Не очень понятно, почему кредиторы не обращались к должнику с требованиями вернуть долги, а ждали, пока владельцы компании примут решение о ее ликвидации, отмечает управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. «Не исключено, что здесь имеет место некий "маневр", нацеленный на минимизацию долговой нагрузки, так как в результате конкурсного производства неоплаченные долги будут погашены, что сделает объект более инвестиционно привлекательным»,— считает он.

Несмотря на то что некоторые эксперты рынка говорят о хороших перспективах для сборного железобетона, этот кейс показывает, что данная технология не вызывает ажиотажного интереса, потому что на рынке реально существует перепроизводство, объясняет генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков. «На моей памяти целый ряд предприятий, которые этим занимались, закрылись»,— сказал он.

Строительный комбинат «Муринский» может быть приобретен для дальнейшей спекулятивной сдачи площадей в аренду, но данная категория покупателей будет рассчитывать на цену гораздо ниже рыночной, указывает руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. Продать актив получится по цене, которая будет ближе к нижней планке его оценочной стоимости — 500 млн рублей, полагает он.

Ольга Кантемирова