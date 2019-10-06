Второй информатор подал жалобу на телефонный разговор Трампа и Зеленского

Еще один сотрудник разведслужб США подал жалобу на содержание телефонной беседы президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил телеканалу ABC News юрист информатора Марк Зайд.

По словам юриста, который также представляет интересы первого информатора, у второго информатора есть конкретные данные о состоявшемся телефонного разговоре двух президентов. Его уже принял генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон.

Имя информатора не уточняется. В Белом доме от комментариев телеканалу отказались.

Напомним, обнародованный телефонный разговор между главами двух государств стал поводом к объявлению начала процедуры импичмента американскому президенту. Демократы, инициировавшиеся импичмент, обвиняют Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского. В ходе беседы глава Белого дома предлагал украинскому президенту начать расследование деятельности американского предпринимателя на Украине Хантера Байдена — сына главного соперника господина Трампа на ближайших президентских выборах.

Есть ли основания для вотума недоверия Дональду Трампу — в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».