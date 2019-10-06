Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР

Центральноафриканская республика (ЦАР) получила от России пулеметы, автоматы Калашникова и винтовки Мосина образца 1944 года, сообщил телеканал «Россия-1». Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, уже две партии российского оружия были доставлены для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе.

«Сейчас мы получили 14 самолетов. Это вторая партия поставки оборудования. Мы благодарны за сотрудничество»,— сказала представитель властей ЦАР российским журналистам.

Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку. Вторая поставка также была осуществлена с разрешения международной организации.

В августе 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, в соответствии с которым в республике создан центр в Беренго для обучения местных солдат российскими инструкторами. В начале 2019 года в республике допустили создание российской военной базы на территории ЦАР. Также стало известно о том, что Россия намерена увеличить российский военный контингент в республике до 30 человек.

О российских силах в республике читайте в материале “Ъ” «Россия расширит миссию в ЦАР».

О деятельности ЧВК в регионе и убитых журналистах, снимавших фильм о ней,— в материале “Ъ”.