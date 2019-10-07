Пенсионные фонды держатся за базу

Традиционная активизация во второй половине года кампании по переводу пенсионных накоплений не привела к серьезным изменениям и остается самой слабой за последнее десятилетие. В июле—августе в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило по 40 тыс. заявлений — в несколько раз меньше, чем в прошлом, самом провальном по привлечению негосударственными пенсионными фондами (НПФ) новых клиентов за последнее время году. У большинства игроков нет аппетита к наращиванию клиентской базы, зато есть — к удержанию, что может увеличить количество граждан, решивших отказаться от смены страховщика.

За последние два месяца лета было подано почти столько же заявлений на перевод пенсионных накоплений, сколько за предыдущие полгода, свидетельствуют данные ПФР. За июль—август граждане подали 78,6 тыс. документов на смену страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), всего за восемь месяцев ПФР принял к рассмотрению 160,2 тыс. заявлений. Таким образом, хотя переходная кампания продолжает оставаться самой слабой за последнее десятилетие (см. “Ъ” от 12 августа), она постепенно ускоряется.

С этого года действуют новые правила по переводу пенсионных накоплений, которые предполагают дистанционную подачу заявления в ПФР через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или личный визит гражданина (или его представителя с нотариальной доверенностью) в отделение ПФР. В обоих случаях гражданина должны ознакомить с конкретной суммой теряемого им инвестдохода, в случае если он выбрал досрочную смену страховщика (перевод накоплений в первом квартале года следующего за годом, когда документы были поданы).

ЕПГУ продолжает оставаться основным каналом сдачи заявлений — через него за восемь месяцев было подано 85% документов. При этом увеличилось количество граждан, решивших подать заявление лично в ПФР: если за первые полгода было подано «около 8 тыс. штук», говорил в интервью “Ъ” глава ПФР Антон Дроздов, то за июль—август — около 16 тыс. штук.

Ускорение динамики переходной кампании, а также определенный сдвиг в способах подачи заявлений не привели к серьезному изменению в решимости граждан потерять накопленный инвестдоход, что беспокоит ЦБ (см. справку). Из общего числа поданных за восемь месяцев заявлений лишь 2,3% из них приходится на срочные заявления, при которых пенсионные накопления без потери инвестдохода переводятся в новый фонд через пять лет. Самая высокая доля граждан, выбравших срочный перевод, приходится на тех, кто решил вернуться в ПФР,— таких насчитывается 17,7%. Доля застрахованных лиц, которые хотят сменить НПФ или уйти из ПФР и которые выбрали срочный перевод,— всего 0,4%.

Именно с досрочной сменой страховщика ранее в ПФР связывали агентские продажи по ОПС (см. “Ъ” от 19 апреля). О превалировании именно агентских продаж также говорит и тот факт, что граждане выбирают дистанционную подачу заявлений через ЕПГУ, при которой используется формируемая удостоверяющими центрами усиленная квалифицированная электронная подпись. Самым активным игроком по привлечению в этом году участники рынка называют НПФ «ВТБ пенсионный фонд», лидера прошлогодней переходной кампании (см. “Ъ” от 6 марта). Также, как говорят собеседники “Ъ”, занимаются активным привлечением «Газфонд Пенсионные накопления», Национальный НПФ, «Сафмар». Ни в одном из этих фондов не ответили на запрос “Ъ”.

Как и в прошлом году (см. “Ъ” от 13 мая), большинство граждан подают заявление на смену НПФ (54,2%). Доля застрахованных лиц, копивших на пенсию в ПФР и решивших в этом году сделать выбор в пользу НПФ, составляет 34,3%. Доля клиентов частных фондов, которые решили вернуться в ПФР, равнялась 11,3%. В этом году появилась и новая составляющая — отказ от перехода, только лично гражданами в ПФР было подано 1,1 тыс. таких заявлений (см. “Ъ” от 30 сентября).

«В отличие от прошлых лет, особого ускорения переходной кампании в оставшиеся месяцы ожидать не стоит, если только на рынок привлечения не выйдет крупный игрок»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его оценке, при сохранении нынешних темпов, когда у большинства значимых игроков отсутствует аппетит к росту клиентской базы, объем поданных заявлений по итогам года не превысит 350 тыс. штук. Из них более 10% придется на возвращение клиентов в ПФР, а часть будет обеспечена действиями кэптивных НПФ на сохранение корпоративной базы. Эксперт отмечает, что можно ожидать и роста числа «отказников», связанного с «информационным фоном вокруг пенсионной индустрии».

Илья Усов