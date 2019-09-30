Фонды узнали об отказниках

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали получать информацию о том, кто подал заявление на переход, но в итоге отказался от этой идеи. До сих пор данные об отказах, на которые приходится до половины поданных заявлений о переводе, были НПФ недоступны. Между тем информация нужна фондам, чтобы оперативно править инвестиционную политику и тактику привлечения клиентов. Но реализован сервис с задержкой, он должен был заработать в начале года. С тех пор только лично граждане принесли в ПФР уже около 1,1 тыс. отказов.

О том, что с прошлой недели Пенсионный фонд России (ПФР) начал предоставлять НПФ информацию о клиентах, которые подали заявление, но отказались к ним переходить или, наоборот, уходить от них, рассказали “Ъ” несколько топ-менеджеров частных фондов. «Информацию об отказах на переход начали получать с 23 сентября»,— уточнил один из них. Источник “Ъ” в другом НПФ говорит о 24 сентября. В «ВТБ Пенсионный фонд» заявили, что функционал реализован со второго квартала, но не уточнили, поступала ли в НПФ информация об отказах. «НПФ в автоматическом режиме получают электронные уведомления об отказе застрахованного лица от перехода в ранее выбранный частный фонд»,— заявили в ПФР. Впрочем, источник, близкий к фонду, подтвердил “Ъ”, что сервис заработал на прошлой неделе.

С этого года изменен порядок подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений. С 1 января, чтобы перевести деньги от одного страховщика другому, клиент должен направить заявление об этом в ПФР через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) либо прийти в отделение ПФР (или направить туда представителя с нотариально заверенной доверенностью) и написать такое заявление самостоятельно. Сделать это можно до декабря, в последний месяц года установлен период охлаждения.

Застрахованное лицо может круглый год направлять через ПФР или ЕПГУ заявления об отказе на перевод своих пенсионных накоплений. При этом ПФР обязан в течение одного рабочего дня с момента получения заявления о переходе или об отказе от перехода по системе межведомственного электронного взаимодействия уведомить о действиях клиента и фонд, из которого человек уходит, и фонд, в который он приходит. Информацию о передумавших переходить клиентах, согласно действующему законодательству, НПФ должны были получать с 1 января 2019 года.

81,6 тысячи заявлений на смену фонда подали граждане за первое полугодие 2019 года, по данным ПФР

До последнего времени НПФ видели лишь данные о том, что человек подал заявление о переходе к ним или от них. Эту информацию фонды используют, чтобы сохранить клиента. После ее получения представители действующего страховщика, как правило, связываются с клиентом и пытаются убедить его остаться в их фонде. «В этом году в апреле—мае мы посмотрели, куда люди от нас уходят, взяли первых триста человек, обзвонили их. И в результате половина согласились остаться у нас»,— говорила в интервью “Ъ” куратор пенсионного бизнеса группы компаний «Регион», куда входит один из крупнейших НПФ «Будущее», Галина Морозова (см. “Ъ” от 5 сентября).

По словам участников рынка, пока ПФР проинформировал лишь об отказах граждан на переход, поданных на прошлой неделе. «Надеемся, что процесс будет выстроен до конца года, сейчас со стороны страховщика невозможно посмотреть, доставлено ли в ПФР заявление об отказе от перехода»,— отмечает собеседник “Ъ” в одном из фондов. «Информация об отказах, поданных до запуска соответствующего сервиса электронных уведомлений, также будет в ближайшее время передана в НПФ»,— обещают в ПФР. Там сообщили, что только лично граждане подали 1,1 тыс. заявлений об отказе смены страховщика, сколько подобных документов было подано через ЕПГУ, в ПФР не уточнили. Согласно последним обнародованным ПФР цифрам, всего за первое полугодие на смену фонда было подано 81,6 тыс. заявлений, из них чуть более 50 тыс.— на переходы из одного НПФ в другой.

«Прежде всего запущенное информирование страховщиков об отказе клиентов переходить от них или к ним сможет скорректировать их инвестиционные бизнес-планы: сколько резервировать средств на передачу пенсионных накоплений в следующем году, какой рост активов закладывать и т. д.»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, эти данные также помогут скорректировать тактику в рамках текущей кампании привлечения-удержания клиентов. Информация будет особенно важна при условии традиционной ее активизации в последние месяцы года, добавляет он, «нам прежде всего предоставление данных необходимо, чтобы скорректировать действия по удержанию клиентов».

Илья Усов