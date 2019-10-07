Неудержимые досрочники

По замыслу регулятора, новые правила перехода, введенные в это году, должны были «обеспечить соблюдение прав граждан при переходах между фондами», отвечали “Ъ” в прошлом году в ЦБ (см. “Ъ” от 14 сентября 2018 года). Однако сделать это, по-видимому, не удалось. Как говорил в конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов, несмотря на то что мошеннических действий по переводу накоплений без волеизъявления граждан «будет гораздо меньше», у регулятора есть «большая доля уверенности», что зачастую «человек не очень понимает, ради чего он переходит и что он теряет» при досрочном переходе. Поэтому и Минфин, и ЦБ хотят в скором времени ввести трех-пятилетний мораторий на подачу досрочных заявлений на смену страховщика.

Илья Усов