В Ozon заявили о частичном возобновлении доставки заказов

В компании Ozon заверили, что заказы клиентам в Петербурге пусть и с задержками, но продолжают доставляться. Часть сотрудников работает в штатном режиме, вопросы инициативной группы руководство пообещало «рассмотреть оперативно». Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Ozon.

В сообщении отмечается, что утром в воскресенье, 6 октября, состоялась встреча бастующих курьеров с руководством. На ней топ-менеджмент компании еще раз подтвердил, что все обращения по поводу некорректных начислений заработной платы за сентябрь перед работниками будут рассмотрены и устранены 7-8 октября.

Ранее сообщалось, что сотрудники петербургского склада Ozon создали профсоюз и заявили о продолжении забастовки, начавшейся в субботу, 5 октября. В официальном заявлении руководство компании вечером того же дня пообещало устранить все возможные неточности в расчетах с сотрудниками в течение двух ближайших рабочих дней.