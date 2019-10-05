В Петербурге бастуют сотрудники склада Ozon

В субботу, 5 октября, в Петербурге объявили забастовку сотрудники склада интернет-магазина Ozon. Работники отказываются выполнять доставку заказов до тех пор, пока руководством не будут удовлетворены их требования по улучшению условий труда, а также не повышена зарплата. Об этом со ссылкой на собственный источник среди бастующих сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам источника, в августе этого года компания изменила логику расчета зарплаты и систему мотивации сотрудников. Во многом из-за этого курьеры ежемесячно теряют в зарплате до 30 тыс. рублей, при этом проверить, как высчитывается сумма, они не могут, поскольку расчетные листы не содержат необходимой информации. Также работники склада Ozon требуют изменить существующий учет их рабочего времени и ввести фактический учет реально отработанных часов.

Сообщается, что заявление о приостановке работы в связи с систематическими нарушениями законных прав сотрудников директор компании принять отказался.