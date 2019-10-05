Руководство Ozon пообещало устранить неточности в расчетах с сотрудниками до среды

В компании Ozon прокомментировали сегодняшнюю забастовку сотрудников склада петербургского интернет-магазина. Руководство пообещало устранить все возможные неточности в расчетах с работниками по зарплате в течение нескольких рабочих дней.

«Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно — в ближайшие два рабочих дня»,— заявили в пресс-службе Ozon.

При этом в компании уточнили, что в субботу, 5 октября, могут быть доставлены не все клиентские заказы. Их обещали развезти их в воскресенье, понедельник и вторник либо позже, «если так решит клиент».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге объявили забастовку сотрудники склада интернет-магазина Ozon. Работники отказываются выполнять доставку заказов до тех пор, пока руководством не будут удовлетворены их требования по улучшению условий труда, а также не повышена зарплата.