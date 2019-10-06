Ледокол «Виктор Черномырдин» ушел на ходовые испытания

Строящийся на судозаводе АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на заводские ходовые испытания, совмещенные с государственными. В течение 15-20 суток на судне проверят работу всех систем и механизмов, системы навигации и связи, радиолокационные станции, а также пропульсивную систему. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт», которое является заказчиком строительства ледокола.

В соответствии с условиями госконтракта ледовые испытания в Арктических морях судно пройдет уже после передачи «Росморпорту», так как ледовое поле необходимой толщины и прочности установится лишь в марте-апреле 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Объединенная судостроительная корпорация рассматривает три различных варианта компенсации дополнительных затрат на строительство ледокола «Виктор Черномырдин». Напомним, что убыток при его создании, по некоторым данным, может составить 4 млрд рублей.