Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге

Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге. Прошлая работа художника вызвала возмущение православной общественности из-за изображения супрематического креста. В обновленном эскизе решили убрать изображение креста, цветовую гамму оставили той же — использовали красный, черный и белый цвета.

«Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он (художник.— “Ъ”) уже улетел»,— рассказала ТАСС координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец.

Stenograffia прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыс. кв. м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров Покрас Лампас создал супрематический крест. Позже коммунальные службы города начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном. Художник планировал лично восстановить испорченную работу. Однако 25 августа православные активисты провели акцию против работы художника «Не растопчи любовь!». В итоге было решено изменить внешний вид арт-объекта.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ-Урал” «Православные избавились от креста».