В Екатеринбурге представили новый эскиз работы Покраса Лампаса

Организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia представили эскиз новой работы Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Прошлая работа художника вызвала возмущение православной общественности из-за изображения супрематического креста.

По словам организаторов, арт-объект повторит рисунок плитки на площади «еще точнее, чем было». Фигуры на эскизе — три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника. «Теперь длинная осевая линия не будет пересекается с переходом, они будут жить самостоятельно друг от друга»,— говорится в сообщении на странице фестиваля «ВКонтакте». В обновленном эскизе художник также использует красный, черный и белый цвета.

Прежний вид работы Покраса Лампаса «Супрематический крест» Фото: instagram.com/pokraslampas/

Фестиваль Stenograffia прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. Покрас Лампас расписал площадь Первой Пятилетки на «Уралмаше». На площади более 6,6 тыс. кв. м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы города начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном. Художник планировал лично восстановить испорченную работу. Однако 25 августа православные активисты провели акцию против работы художника «Не растопчи любовь!». В итоге было решено изменить форму работы, чтобы убрать изображение креста. Когда Покрас Лампас приедет в Екатеринбург, пока неизвестно.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ-Урал” «Православные избавились от креста».

Артем Гирш, Екатеринбург