Православные избавились от креста

В Екатеринбурге продолжается конфликт вокруг «супрематического креста» — работы художника-каллиграфа Покраса Лампаса, созданной в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia. После протестной акции, которую несколько православных активистов провели в воскресенье, представители районной администрации встретились с конфликтующими сторонами. В результате решено было изменить форму работы, чтобы «это перестало считаться крестом».



О намерении изменить форму работы Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia заявили в ходе встречи в администрации Орджоникидзевского района. В ней приняли участие представители городских и районных властей, противники «супрематического креста» и организаторы фестиваля. Открывая мероприятие, координатор фестиваля Анна Клец пояснила, что при создании работы организаторы и художник «не задумывали провокации и не хотели конфликтов», а также напомнила, что «епархия отнеслась к объекту с пониманием и характеризует его как объект искусства, а не православный крест».

Организатор пикетов, которые в воскресенье прошли на площади, глава музея святости Екатеринбургской епархии Оксана Иванова, перекрестившись, предложила «встать на колени» перед организаторами, чтобы те убрали крест с площади. «Относиться пренебрежительно и бросать под ноги тысячам жителей Уралмаша этот символ — это кощунство и нарушение целого ряда законов»,— подчеркнула она. Более того, отметила госпожа Иванова, Казимир Малевич (его манифестом расписана площадь) в своем творчестве «дискредитировал церковь», а организаторы фестиваля заранее были знакомы с творчеством Покраса Лампаса. «Он давно и много интересуется крестом, занимается художественной интерпретацией этого символа»,— заявила она и показала распечатанные работы художника с изображением расписанной каллиграфией обнаженной девушки на фоне креста. Впрочем, за остальные работы фестиваля Оксана Иванова организаторов поблагодарила: «У меня во дворе трансформаторную будку расписали».

Другие претензии к арт-объекту были не столько религиозные, сколько колористические. «Красный и черный цвета у меня с позитивом не ассоциируются, я больше за все позитивное»,— высказался депутат гордумы Владимир Смирнов, однако в целом объект назвал «достаточно культурным». Представитель общественного движения «Гражданский социализм» указал, что красный, черный и белый цвета, использованные в работе, напоминают флаг Третьего Рейха. «Мы видим крест на площади, откуда уходили наши деды на войну. Эти люди попирают русский народ, русскую правду, пытаются растоптать последнее. То, что испоганили площадь, мы видим прекрасно. Нас хотят сделать гетто как в Нью-Йорке? Граффити нарисовать»,— поинтересовался он. Активист также попросил администрацию района проверить, «на какие деньги была сделана работа, и не было ли хищений». Возмущение вызвало также количество использованной краски. «Зачем травить жителей Уралмаша?» — поинтересовалась коворкер и фрилансер Юлия Головина.

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил решить проблему, обратившись в суд. Однако организаторы фестиваля заверили, что крест для них «не представляется сакральным», и биться за него они не собираются. «Нас интересует качество объекта. Если будет возможность при минимальных изменениях решить конфликт по поводу креста, не потеряв эстетические качества фигуры, мы это сделаем. Мы предлагаем рассмотреть, незначительно изменить работу: понять, в каком месте нужно разомкнуть перекладину, чтобы это перестало считаться крестом»,— подчеркнул сооснователь фестиваля Андрей Колоколов.

Покрас Лампас на пресс-конференции по видеосвязи сообщил о готовности к диалогу. Он пояснил, что граффити никак не связано с религией, а крест не совпадает по пропорциям с православным. Реакцию на свою работу он назвал провокацией, а аргументы про оскорбление чувств верующих — манипуляцией. «Любая провокация — временное явление, она исчезает, как только к ней пропадает интерес. Я не пытаюсь сталкивать свою огромную аудиторию с малочисленной группой людей, настроенных против, и не цитирую негативные высказывания в своих соцсетях»,— подчеркнул он.

Ранее против креста на площади выступили православные активисты. Акция верующих «Не растопчи любовь!» прошла 25 августа, в ней приняли участие менее 20 человек. Несколько верующих стояли в футболках со словами, складывающимися в фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», и держались за руки. Другие выступили с одиночными пикетами по периметру арт-объекта. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями. После прихода представителей фестиваля Stenograffia и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко участники акции вступили с ними в словесную перепалку. После этого организаторы приняли решение приостановить работы по восстановлению объекта, а Покрас Лампас отказался от визита в Екатеринбург из-за поступивших угроз.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыс. кв. м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева. В мэрии виновных в порче работы пообещали наказать.

Анна Лапина