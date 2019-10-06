Россия и Венесуэла намерены разработать план сотрудничества до 2030 года

Россия и Венесуэла планируют создать план долгосрочного сотрудничества, сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которые состоялись в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе. По словам господина Борисова, в десятилетний план предлагается включить вопросы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года»,— сказал российский вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»). Также в ходе встречи обсуждались вопросы по увеличению товарооборота и восстановлению венесуэльской экономики.

«Мне кажется, хорошая идея — выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее»,— заявил венесуэльский президент. Господин Мадуро заявил, что визит российского вице-премьера в Венесуэлу очень важен после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, в ходе встречи с господином Мадуро господин Путин сообщил, что в целом Россия уже инвестировала около $4 млрд в экономику Венесуэлы, в том числе в проекты в сфере энергетики. Инвестпроекты в энергетической области реализуются с участием «Роснефти», «Газпром нефти», «Газпрома» и «Интер РАО». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро не поднимал тему предоставления кредитов Каракасу.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” У каждого своя Венесуэла.