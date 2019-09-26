Путин на встрече с Мадуро не поднимал тему кредитов Венесуэле

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро не поднимал тему предоставления кредитов Каракасу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президенты обсуждали, в частности, военно-техническое сотрудничество.

«Военно-техническое сотрудничество продолжается. Тема военно-технического сотрудничества фигурировала в повестке дня»,— сказал господин Песков. Он отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждалась ли возможность предоставления Каракасу дополнительных кредитов. «Россия оказывает различную, в различных вариантах помощь Венесуэле, (происходит.— “Ъ”) консультативное взаимодействие в самых разных областях. И это сотрудничество будет продолжаться»,— подчеркнул он.

Напомним, в ходе встречи с господином Мадуро господин Путин сообщил, что в целом Россия уже инвестировала около $4 млрд в экономику Венесуэлы, в том числе в проекты в сфере энергетики. Инвестпроекты в энергетической области реализуются с участием «Роснефти», «Газпром нефти», «Газпрома» и «Интер РАО». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин присутствовал на встрече.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ”У каждого своя Венесуэла.