Страховщики отделяют винты от крыльев

Страховщики оценили шестилетнюю работу закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) — с 2013 года возмещение было выплачено по 704 погибшим и 18 тыс. раненых. Самыми опасными для пассажиров страховое лобби назвало вертолетные перевозки — предлагая поднять тарифы страхования ответственности для этого сегмента сразу в четыре раза. Эксплуатанты вертолетов назвали такое предложение дискриминацией, другие участники рынка говорят о желании страховщиков поднять и без того высокие сборы с него — отмечая, что в случае необоснованного увеличения тарифов собственники вертолетов могут начать пользоваться услугами иностранных страховых компаний.

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) проанализировал итоги работы ОСГОП с 2013 года. Как сообщила в пятницу вице-президент НССО Светлана Гусар, за этот период было выплачено возмещение по 704 погибшим и 17,8 тыс. раненых. По данным ЦБ, сборы страховщиков по ОСГОП в 2018 году составили 2,95 млрд руб., выплаты — 0,9 млрд руб. Средняя премия была равна 49,6 тыс. руб., выплата — 172,5 тыс. руб.

Напомним, этот вид страхования является обязательным для всех видов пассажирского транспорта. Однако основная часть парка самолетов страхуется за рамками ОСГОП — по условиям международных договоров, по которым лимит ответственности страховщика выше. По ОСГОП же выплата составляет 2 млн руб. на пассажира по риску смерти (плюс 25 тыс. руб. на погребение), для раненых она рассчитывается по таблице травм, утвержденной правительством (например, при сотрясении мозга пассажир может претендовать на выплату в 60 тыс. руб.).

С учетом особенности по страхованию ответственности перед пассажирами самолетов, большей частью не попадающих в статистику ОСГОП, самым опасным видом транспорта для пассажиров, по данным НССО, оказался воздушный — в данном случае это в основном вертолетные перевозки. За 2013–2019 годы здесь зафиксировано 12,93 потерпевших на 1 млн перевезенных пассажиров. Для водного транспорта этот показатель составил 1,94, для железнодорожного — 0,26, а для трамваев — всего 0,06 потерпевших на 1 млн пассажиров. Шансы выжить при катастрофе — тоже не в пользу вертолетов. По статистике НССО, на одного погибшего при перевозке этим видом транспорта приходится один раненый, в то время как для трамвая это соотношение составляет 1 к 115, для троллейбуса — 1 к 46, для поезда — 1 к 44, для автобуса — 1 к 26, для водного транспорта — 1 к 13. Светлана Гусар отмечает, что ставки по ОСГОП для самолетов и вертолетов одинаковы — при этом вторые являются более аварийным видом транспорта и поэтому для них нужно установить отдельный тариф. Она считает, что тарифы для вертолетов стоит повысить в четыре раза.

Работающие в этом сегменте перевозчики негативно восприняли выводы НССО. Представитель «Русских вертолетных систем» (РВС) назвал предложение страховщиков дискриминацией эксплуатантов вертолетного транспорта. «Корреляции между эксплуатацией вертолетной техники и повышением опасности в сравнении с эксплуатантами самолетов не существует»,— считают в компании. Там отмечают, что сравнивать напрямую количество происшествий с российскими и зарубежными машинами и выживаемость пассажиров и экипажей нельзя — важно учитывать возраст авиатехники и соблюдение требований ее эксплуатации. По словам представителя компании, часты случаи, когда старые машины советского производства эксплуатируются с нарушениями.

Источник “Ъ” в крупной лизинговой компании считает, что регулярные платежи страховщикам в этом сегменте и так высоки, а стремление поднять тариф вызвано желанием увеличить и без того высокие доходы. «Как правило, падает техника, которую эксплуатируют без должного поддержания летной годности. В расчете на пассажиро-километр вертолетная техника остается одной из наиболее безопасных»,— говорит собеседник “Ъ”. Он отметил, что при необоснованном увеличении тарифа собственники вертолетов могут воспользоваться услугами иностранных страховых компаний.

Татьяна Гришина, Герман Костринский