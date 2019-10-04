МИД РФ вызвал посла Ирана в связи с задержанием российской журналистки

В Министерство иностранных дел России был вызван посол Ирана «для оперативного прояснения обстоятельств» задержания в Тегеране россиянки Юлии Юзик, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в Facebook.

Российская журналистка Юлия Юзик прилетела в Иран 29 сентября, а 2 октября ее задержали в гостиничном номере сотрудники Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Она сообщила, что в субботу, 5 октября, ее будут судить по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

Как выяснил «МК», приглашение для поездки в Тегеран, в ходе которой госпожу Юзик арестовали, отправил директор русскоязычного телеканала Iran Today Бахрам Ханлар. Летом 2018 года россиянка уже несколько месяцев работала в Иране в «русскоязычном издательском доме», работодатель ее пригласил вновь.

38-летняя Юлия Юзик сотрудничала с «Комсомольской правдой», «Московским комсомольцем», журналом «Русский Newsweek» и рядом других изданий. Автор книг «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах и «Бесланский словарь» о теракте в Беслане. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Иране задержали российскую журналистку».