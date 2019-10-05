Экс-губернатор Закарпатья рассказал об изъятии выданных украинцам паспортов Венгрии

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатской области Украины—этническим венграм, рассказал в эфире ObozTV бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его словам, зачастую документы получали люди с поддельными документами.

Как заявил господин Москаль, для получения гражданства Венгрии необходимо знание венгерского языка или наличие родственников, которые являлись гражданами этой страны. «Оказалось, что более половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то»,— рассказал бывший губернатор Закарпатья. «Сейчас они если одному дают, то человек 10–20 лишают»,— сообщил Геннадий Москаль.

В прошлом году на Украине разгорелся скандал вокруг видео, снятого в генеральном консульстве Венгрии в городе Берегово в Закарпатье, который расположен недалеко от венгерской границы. На видео видно, как украинские граждане получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии.

МИД Украины заявил, что консул Венгрии в городе Берегово Закарпатской области объявлен персона нон грата. Венгрия в ответ на действия Киева заявила, что высылает консула Украины.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Венгрия и Украина перешли от слов к консулам».