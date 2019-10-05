Forbes: АСВ наняло юриста из «списка Магнитского»

Юрист Андрей Павлов, с декабря 2017 года находящийся под американскими санкциями по «акту Магнитского», стал начальником управления правового сопровождения ликвидационных процедур в юридическом департаменте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщили Forbes источники на финансовом рынке и подтвердила пресс-служба госкорпорации. К работе господин Павлов приступил в сентябре, назначение связано с реформой АСВ — отказе от внешних юристов и расширении своего штата.

Включение господина Павлова в американский санкционный список в 2017 году Министерство финансов США объясняло его возможной причастностью к преступному сговору, раскрытому юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским, бывшие коллеги которого утверждали, что господин Павлов участвовал в судебных процессах, создавая мнимые обязательства прибыльным компаниям, после чего на основании судебных решений налоговики одобрили незаконный возврат ранее уплаченных налогов на 3 млрд руб.

В 2017 году «Новая газета» опубликовала переписку, в которой, по утверждению издания, господин Павлов через знакомого ему экс-сотрудника Следственного комитета оказывал влияние на расследование дела о смерти Сергея Магнитского.

Forbes указывает, что господин Павлов имеет опыт работы в силовых структурах. Так, до 2009 года он возглавлял управление ФСБ по республике Адыгея, а с 2011 по 2012 год работал младшим научным сотрудником в академии Генеральной прокуратуры. До прихода в АСВ он учредил адвокатское бюро «Кворум», которое занималось работой с активами ликвидируемых банков. Пресс-служба АСВ сообщила, что господин Павлов вышел из коллегии адвокатов «Кворум» и отказался от статуса адвоката, при этом, он будет всегда числиться среди учредителей коллегии, поскольку она представляет собой некоммерческое партнерство, учредители которого не имеют ни долей, ни акций, которые могли бы быть отчуждены.

«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.