МВД и Минтранс готовят поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

В Правилах дорожного движения (ПДД) может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности» — речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч.

При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее (как велосипедисты). Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно.

Соответствующие поправки к ПДД готовятся Минтрансом и Госавтоинспекцией.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В ПДД добавят средств передвижения».