СМИ: число погибших на протестах в Ираке выросло до 65 человек

Количество погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 65 человек, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. Отмечается, что на митинге, прошедшем накануне, неизвестными снайперами были убиты четыре человека, среди которых два сотрудника сил безопасности.

Правоохранительные органы, по данным телеканала, сообщили, что ситуация находится под контролем. По их словам, приказа о применении силы для разгона демонстрантов не было.

Напомним, антиправительственные митинги против коррупции, безработицы и ухудшающейся экономической ситуации проходят в Ираке четвертый день подряд. Накануне по протестующим открывали огонь.По данным Reuters, с начала протестов погибли 44 человека, сотни ранены. В числе погибших — двое полицейских.

Ранее для разгона митингующих полицейские применяли слезоточивый газ и боевые патроны. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час. Ранее сегодня комендантский час был отменен.