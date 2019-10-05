Россиянин Василий Мизинов завоевал серебряную медаль чемпионата мира в ходьбе на 20 км

Российский спортсмен Василий Мизинов завоевал серебряную награду чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км. Его результат — 1 час 26 минут 49 секунд.

Золотую медаль соревнований получил японец Тосикадзу Яманиси (1.26,34). Бронзовую медаль завоевал швед Персеус Карлстрём (1.27,00).

Чемпионат проходит в Дохе (Катар), соревнования завершатся 6 октября. Российская сборная, выступающая в нейтральном статусе, уже превзошла свои медальные показатели предыдущего мирового первенства. В 2017 году в Лондоне в ее активе было только одно золото.

30 сентября россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту и стала первой в истории «летней» трехкратной чемпионкой мира. Она показала результат 2,04 м.

Об успехе российской спортсменки — в материале “Ъ” «Мария Ласицкене запрыгнула в историю».