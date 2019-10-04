По факту конфликта на кубанском заводе возбуждены уголовные дела

В Краснодарском крае по факту конфликтной ситуации на одном из предприятий города Славянск-на-Кубани были возбуждены уголовные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МВД. Одно из них — по признакам преступления, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 112 УК РФ («Причинение телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершенное с применением оружия»). Другое — по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»).

Напомним, полиция задержала семерых человек, принимавших участие в перестрелке на территории завода «Кубанские деликатесы», их личности установлены, подозреваемых допрашивают. Сообщение о стрельбе поступило в пятницу утром.

Вооруженные люди открыли огонь по охранникам предприятия, попытались взять в заложники сотрудников, однако позже отпустили их и забаррикадировались внутри. В правоохранительных органах ЧП связали со спором хозяйствующих субъектов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Рейдеры пришли за деликатесами».