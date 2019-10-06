Сезон охлаждения

После успешных летних месяцев сентябрь оказался провальным для большей части розничных паевых инвестиционных фондов. Самый высокий убыток принесли недавние рекордсмены — фонды драгоценных металлов, инвестиции в которые 6–9%. Положительный результат зафиксировали фонды, ориентированные на российские акции и облигации.
Осенний разворот
Начало осени оказалось не очень успешным для инвесторов на рынке коллективным инвестиций. По данным Investfunds, из 268 открытых ПИФ 138 фондов зафиксировали снижение стоимости пая. При этом в летние месяцы только у трех фондов была негативная динамика.
Впрочем, учитывая рост цен на золото в предыдущие месяцы, эти фонды остались в лидерах на более длинных промежутках — от трех месяцев до года.
Негативное влияние на результаты фондов в сентябре оказала коррекция цен на золото, а также снижение курса доллара в России. По данным агентства Reuters, 30 сентября стоимость золота составляла $1472 за тройскую унцию, что на 3,2% ниже стоимости на конец августа. Давление на стоимость золота оказало снижение опасений инвесторов относительно торгового противостояния между США и Китаем, а также недостаточно мягкое заявление главы ФРС по итогам сентябрьского заседания. Усилило эффект падение курса доллар в России. По данным Московской биржи, курс американской валюты снизился за сентябрь почти на 3%, до 64,84 руб./$.
По данным Investfunds стоимость паев ПИФов высоких технологий, биотехнологий, потребительского рынка снизилась за месяц на 3–6%. Вложения в ПИФы еврооблигаций обесценились в сентябре на 1,5–3%. «Глобальные рынки не показали положительной динамики, что дополнительно повлияло на результаты, с учетом значительного роста с начала года и желания глобальных инвесторов зафиксировать прибыль»,— отмечает старший управляющий директор «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик.
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ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.
В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.
Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
По данным InvestFunds.
Акции роста
В сентябре снижение наблюдалось и по целому ряду фондов, ориентированных на российские акции, но таких было меньшинство. В частности, ПИФы на индекс Московской биржи подорожали на 0,5–1,1%. Благодаря активному управлению управляющим удалось показать результат, превышающий показатель самого индекса, который вырос за месяц только на 0,2%, до 2744 пунктов. Лучше рынка чувствовали отраслевые фонды, ориентированные на акции компаний нефтегазового сектора. Такие вложения прибавили в цене 1,2–3,2%.
Положительное влияние на рынок в целом и компании нефтегазового сектора в частности оказали цены на нефть, которые большую часть месяца находились выше уровня $60 за баррель. В середине месяца стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднималась почти до $72 за баррель, что почти на 20% выше значений августа. Взлет цен на нефть вызвала атака дронов на нефтезаводы Саудовской Аравии. В результате мировой рынок нефти одномоментно потерял почти 6% предложения сырья, что привело к резкому скачку цен. Впрочем, очень быстро цены отыграли большую часть роста, но остались возле значений $63–64 за баррель. «После атаки инвесторы начали закладывать более высокие риск-премии за поставку нефти, что может сохраниться еще какое-то время»,— отмечает портфельной управляющий «Альфа-капитал» Эдуард Харин. По словам трейдера управления активами УК «Открытие» Руслана Мустаева, важное значение для отрасли имели корпоративные события, такие как buy back акций ЛУКОЙЛа и резкий рост акций «Сургутнефтегаза» на фоне новостей о регистрации новой «дочки» — ООО «Рион».
Этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ. В сентябре регулятор снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 7%. Схожий шаг осуществила в минувшем месяце и ФРС США, снизившая ставку до 1,75–2%. Такая ситуация поддерживает интерес международных инвесторов к операциям carry-trade на российском рынке. «Кроме того, напряженность в отношениях между США и Китаем, США и Евросоюзом задвигает на дальнюю полку решение вопросов, связанных с геополитическими рисками в отношении России»,— отмечает Руслан Мустаев. При этом, по его словам, корпоративные бумаги росли в цене несколько активнее, чем государственные, что связано с опережающей динамикой ОФЗ в предыдущие месяцы.
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ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.
В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.
Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
По данным InvestFunds.
Инвестиции с оглядкой на дивиденды
В ближайшие месяцы участники рынка ожидают дальнейшего роста на рынке акций. По мнению Евгения Линчика, наиболее привлекательно по-прежнему выглядят инвестиции в акции российских компаний-экспортеров и компаний, предлагающих высокую дивидендную доходность. «В первой половине октября нас ожидает сезон выплат промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия (см “Ъ” от 22 сентября). Также привлекательными для инвестиций выглядят компании финансового сектора США, объявившие об увеличении дивидендов и запуске программ обратного выкупа акций»,— отмечает господин Линчик.
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ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.
В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.
Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
По данным InvestFunds.
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