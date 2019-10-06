Сезон охлаждения

После успешных летних месяцев сентябрь оказался провальным для большей части розничных паевых инвестиционных фондов. Самый высокий убыток принесли недавние рекордсмены — фонды драгоценных металлов, инвестиции в которые 6–9%. Положительный результат зафиксировали фонды, ориентированные на российские акции и облигации.

Осенний разворот

Начало осени оказалось не очень успешным для инвесторов на рынке коллективным инвестиций. По данным Investfunds, из 268 открытых ПИФ 138 фондов зафиксировали снижение стоимости пая. При этом в летние месяцы только у трех фондов была негативная динамика.

Аутсайдерами стали недавние рекордсмены — фонды, декларация которых ориентирована на инвестиции в золото или связанные с ним активы. По оценкам “Ъ”, вложения в такие фонды обесценились за месяц на 5,7–9%.

Впрочем, учитывая рост цен на золото в предыдущие месяцы, эти фонды остались в лидерах на более длинных промежутках — от трех месяцев до года.

Негативное влияние на результаты фондов в сентябре оказала коррекция цен на золото, а также снижение курса доллара в России. По данным агентства Reuters, 30 сентября стоимость золота составляла $1472 за тройскую унцию, что на 3,2% ниже стоимости на конец августа. Давление на стоимость золота оказало снижение опасений инвесторов относительно торгового противостояния между США и Китаем, а также недостаточно мягкое заявление главы ФРС по итогам сентябрьского заседания. Усилило эффект падение курса доллар в России. По данным Московской биржи, курс американской валюты снизился за сентябрь почти на 3%, до 64,84 руб./$.

Сильное укрепление рубля оказало негативное влияние и на фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована на валютные активы,— фонды фондов и фонды еврооблигаций.

По данным Investfunds стоимость паев ПИФов высоких технологий, биотехнологий, потребительского рынка снизилась за месяц на 3–6%. Вложения в ПИФы еврооблигаций обесценились в сентябре на 1,5–3%. «Глобальные рынки не показали положительной динамики, что дополнительно повлияло на результаты, с учетом значительного роста с начала года и желания глобальных инвесторов зафиксировать прибыль»,— отмечает старший управляющий директор «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик.

Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 3 месяца (на 30 сентября 2019 года) Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда «ВТБ — Фонд драгоценных металлов» 2735,57 -3,6 11,0 11,5 22,0 19,4 — — 344,2 «ВТБ Капитал Управление активами» товарного рынка «БСПБ — Сбалансированный» 1582,65 2,2 9,0 25,8 28,2 39,5 108,8 47,8 177,73 «БСПБ Капитал» смешанный «БКС Драгоценные металлы» 170,41 -5,7 7,6 9,9 25,3 16,2 75,2 — 130,7 «Брокеркредитсервис» фондов «Сбербанк — Золото» 1141,07 -5,9 7,0 12,4 18,0 2,7 46,3 — 1144,3 «Сбербанк Управление активами» фондов «Газпромбанк — Золото» 1406,62 -8,1 6,8 12,9 21,2 3,2 66,8 — 266,7 «Газпромбанк — Управление активами» фондов «Уралсиб Драгоценные металлы» 16805,01 -8,9 6,7 18,6 37,5 14,3 93,1 — 142,8 «Уралсиб» фондов «Альфа-Капитал Золото» 1006,87 -5,9 5,6 10,6 16,2 3,6 65,5 44,3 282,2 «Альфа-Капитал» фондов «Еврооблигации» 1177,43 -2,1 5,5 5,0 9,9 — — — 7712,0 «Пенсионные накопления» облигации «Райффайзен — Золото» 12389,92 -5,8 5,3 9,8 16,5 1,4 57,3 — 519,05 «Райффайзен Капитал» фондов «Сбербанк — Еврооблигации» 2627,35 -2,2 5,3 4,8 8,8 14,8 111,6 — 2161,6 «Сбербанк Управление активами» облигации «ВТБ — Фонд нефтегазового сектора» 27,14 3,2 5,1 17,9 16,2 89,7 164,3 238,4 2646,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «РСХБ — Валютные облигации» 2127,18 -2,6 5,0 5,3 9,7 16,3 113,0 — 200,9 «РСХБ Управление активами» облигации «Система Капитал — Резервный. Валютный» 147,48 -2,4 4,9 4,9 7,2 18,3 145,1 — 4029,8 «Система Капитал» облигации «Система Капитал — Мобильный. Облигации. Валютный» 58 -2,4 4,8 5,6 7,5 — — — 246,8 «Система Капитал» облигации «БКС Основа» 240,83 1,1 4,8 9,3 13,7 25,7 92,2 146,5 513,6 «Брокеркредитсервис» облигации открыть таблицу в новом окне ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года. Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным InvestFunds.

Акции роста

В сентябре снижение наблюдалось и по целому ряду фондов, ориентированных на российские акции, но таких было меньшинство. В частности, ПИФы на индекс Московской биржи подорожали на 0,5–1,1%. Благодаря активному управлению управляющим удалось показать результат, превышающий показатель самого индекса, который вырос за месяц только на 0,2%, до 2744 пунктов. Лучше рынка чувствовали отраслевые фонды, ориентированные на акции компаний нефтегазового сектора. Такие вложения прибавили в цене 1,2–3,2%.

Положительное влияние на рынок в целом и компании нефтегазового сектора в частности оказали цены на нефть, которые большую часть месяца находились выше уровня $60 за баррель. В середине месяца стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднималась почти до $72 за баррель, что почти на 20% выше значений августа. Взлет цен на нефть вызвала атака дронов на нефтезаводы Саудовской Аравии. В результате мировой рынок нефти одномоментно потерял почти 6% предложения сырья, что привело к резкому скачку цен. Впрочем, очень быстро цены отыграли большую часть роста, но остались возле значений $63–64 за баррель. «После атаки инвесторы начали закладывать более высокие риск-премии за поставку нефти, что может сохраниться еще какое-то время»,— отмечает портфельной управляющий «Альфа-капитал» Эдуард Харин. По словам трейдера управления активами УК «Открытие» Руслана Мустаева, важное значение для отрасли имели корпоративные события, такие как buy back акций ЛУКОЙЛа и резкий рост акций «Сургутнефтегаза» на фоне новостей о регистрации новой «дочки» — ООО «Рион».

Положительный результат зафиксировали и фонды облигаций. По расчетам “Ъ”, фонды этой категории выросли на 0,9–1,7%.

Этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ. В сентябре регулятор снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 7%. Схожий шаг осуществила в минувшем месяце и ФРС США, снизившая ставку до 1,75–2%. Такая ситуация поддерживает интерес международных инвесторов к операциям carry-trade на российском рынке. «Кроме того, напряженность в отношениях между США и Китаем, США и Евросоюзом задвигает на дальнюю полку решение вопросов, связанных с геополитическими рисками в отношении России»,— отмечает Руслан Мустаев. При этом, по его словам, корпоративные бумаги росли в цене несколько активнее, чем государственные, что связано с опережающей динамикой ОФЗ в предыдущие месяцы.

Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 6 месяцев (на 30 сентября 2019 года) Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда «БСПБ — Сбалансированный» 1582,65 2,2 9,0 25,8 28,2 39,5 108,8 47,8 177,73 «БСПБ Капитал» смешанный «Газпромбанк — Электроэнергетика» 579,9 1,1 -0,7 19,2 14,7 24,7 123,7 -7,5 130,7 «Газпромбанк — Управление активами» индексный «Уралсиб Драгоценные металлы» 16805,01 -8,9 6,7 18,6 37,5 14,3 93,1 — 142,8 «Уралсиб» фондов «ВТБ – Фонд предприятий с государственным участием» 31,89 0,8 0,0 18,4 12,5 60,2 216,1 290,8 790,22 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Уралсиб Энергетическая перспектива» 27993,67 1,0 -1,2 18,3 17,1 70,7 242,3 — 242,76 «Уралсиб» акции «ВТБ — Фонд нефтегазового сектора» 27,14 3,2 5,1 17,9 16,2 89,7 164,3 238,4 2646,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Сбербанк — Электроэнергетика» 1122,21 0,9 -2,5 17,0 12,4 31,8 94,0 -11,9 691,6 «Сбербанк Управление активами» акции «ВТБ — Фонд акций» 33,68 1,0 2,5 16,3 18,5 73,0 200,4 339,7 6903,7 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 6373,47 0,7 2,5 16,1 19,3 60,9 140,2 199,2 1066,5 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 20289,76 0,9 1,7 15,9 16,7 62,4 131,8 182,9 1093,7 «Райффайзен Капитал» индексный «Сбербанк — Индекс Мосбиржи полной доходности брутто» 1250,84 0,6 2,2 15,7 17,6 — — — 1738,2 «Сбербанк Управление активами» индексный «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 12605,87 0,2 1,2 15,1 18,2 45,3 94,4 123,4 6447,7 «Сбербанк Управление активами» акции «БКС Российские акции» 305,34 0,8 1,9 15,1 17,4 56,0 130,2 195,9 163,5 «Брокеркредитсервис» акции «Открытие — Индекс Мосбиржи» 2149,97 0,5 2,1 15,0 17,4 58,4 132,7 203,6 348,4 «Открытие» индексный «ТФГ — Российские акции» 470,42 2,7 2,2 15,0 17,3 — — — 1449,6 «Трансфингруп» акции открыть таблицу в новом окне ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года. Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным InvestFunds.

Инвестиции с оглядкой на дивиденды

В ближайшие месяцы участники рынка ожидают дальнейшего роста на рынке акций. По мнению Евгения Линчика, наиболее привлекательно по-прежнему выглядят инвестиции в акции российских компаний-экспортеров и компаний, предлагающих высокую дивидендную доходность. «В первой половине октября нас ожидает сезон выплат промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия (см “Ъ” от 22 сентября). Также привлекательными для инвестиций выглядят компании финансового сектора США, объявившие об увеличении дивидендов и запуске программ обратного выкупа акций»,— отмечает господин Линчик.

Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 12 месяцев (на 30 сентября 2019 года) Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда «Уралсиб Драгоценные металлы» 16805,01 -8,9 6,7 18,6 37,5 14,3 93,1 — 142,8 «Уралсиб» фондов «БСПБ — Сбалансированный» 1582,65 2,2 9,0 25,8 28,2 39,5 108,8 47,8 177,73 «БСПБ Капитал» смешанный «БКС Драгоценные металлы» 170,41 -5,7 7,6 9,9 25,3 16,2 75,2 — 130,7 «Брокеркредитсервис» фондов «ВТБ — Фонд драгоценных металлов» 2735,57 -3,6 11,0 11,5 22,0 19,4 — — 344,2 «ВТБ Капитал Управление активами» товарного рынка «Газпромбанк — Золото» 1406,62 -8,1 6,8 12,9 21,2 3,2 66,8 — 266,7 «Газпромбанк — Управление активами» фондов «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 6373,47 0,7 2,5 16,1 19,3 60,9 140,2 199,2 1066,5 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «Арсагера — Фонд акций» 8710,71 1,1 -0,3 13,9 18,8 66,1 222,2 409,0 645,7 «Арсагера» акции «ВТБ — Фонд акций» 33,68 1,0 2,5 16,3 18,5 73,0 200,4 339,7 6903,7 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 12605,87 0,2 1,2 15,1 18,2 45,3 94,4 123,4 6447,7 «Сбербанк Управление активами» акции «Сбербанк — Золото» 1141,07 -5,9 7,0 12,4 18,0 2,7 46,3 — 1144,3 «Сбербанк Управление активами» фондов «ВТБ — Фонд смешанных инвестиций» 10860,14 1,0 3,5 13,4 17,7 75,0 — — 5982,2 «ВТБ Капитал Управление активами» смешанный «Сбербанк — Индекс Мосбиржи полной доходности брутто» 1250,84 0,6 2,2 15,7 17,6 — — — 1738,2 «Сбербанк Управление активами» индексный «Открытие — Индекс Мосбиржи» 2149,97 0,5 2,1 15,0 17,4 58,4 132,7 203,6 348,4 «Открытие» индексный «БКС Российские акции» 305,34 0,8 1,9 15,1 17,4 56,0 130,2 195,9 163,5 «Брокеркредитсервис» акции «ТФГ — Российские акции» 470,42 2,7 2,2 15,0 17,3 1449,6 «Трансфингруп» акции открыть таблицу в новом окне ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года. Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным InvestFunds.

Виталий Гайдаев