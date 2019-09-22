Осенний доход

По итогам полугодия крупнейшие российские компании выплатят в виде дивидендов почти 770 млрд руб. Дивидендная доходность по некоторым акциям составит 10–15% годовых, что в два раза выше ставок по депозитам в крупнейших банках. Для получения таких выплат необходимо быть держателем ценных бумаг на момент закрытия реестра, которое у многих эмитентов состоится в середине октября.

Впереди планеты всей

К началу осени большая часть российских компаний определилась с размерами промежуточных дивидендов. По оценкам “Ъ”, по итогам первого полугодия выплаты намереваются осуществить 18 компаний, а общий объем платежей может составить 769 млрд руб. Это на 20% выше прошлогоднего показателя и максимум для этого периода.

Основной объем выплат придется на нефтяную компанию «Роснефть», которая увеличила по сравнению с прошлым годом на 5,2%, до 162,58 млрд руб.

На втором месте с показателем 140 млрд руб. закрепилась ГМК «Норильский никель», повысивший выплаты на 13%.

Тройку замыкает «Газпром нефть», дивидендные платежи которой превысят 86 млрд руб., в 2018 году компания не осуществляла промежуточные выплаты.

В результате российский фондовый рынок укрепил свое лидерство среди рынков развитых и развивающихся стран. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg в марте, дивидендная доходность акций российских компаний, входящих в расчет индекса MSCI Russia, составляла 6,8% годовых. В то же время показатель для индекса MSCI Emerging markets составляет 3% годовых, по ведущим европейским индексам — 3–5% годовых, американским — 2–2,3% годовых, азиатским — 1,2–3,7% годовых. В два-пять раз дивидендная доходность российского рынка превысила показатели рынков стран БРИК: бразильского — 2,7% годовых, китайского — 2,3% годовых, индийского — 1,3% годовых.

Самая высокая дивидендная доходность на российском рынке по традиции у компаний металлургической отрасли.

Выплаты НЛМК могут принести инвесторам доход на уровне 15% годовых,

«Северстали» — 13% годовых,

«Норильского никеля» — 12% годовых.

«Высокие дивиденды служат сигналом о том, что менеджмент компании и мажоритарный акционер готовы делиться свободным денежным потоком с миноритарными инвесторами, и в этой связи при прочих равных выступают признаком хорошего корпоративного управления»,— считает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев.

Успеть в реестр

В случае если инвесторы хотят поучаствовать в будущих выплатах дивидендов, стоит поспешить, так как реестры акционеров компаний на получение выплат закроются в ближайшие недели. Из рассмотренных “Ъ” компаний только «Северсталь» закрыла реестр, 27 сентября будет закрыт реестр и по бумагам «Татнефти». По остальным акциям отсечка состоится с 7 по 28 октября. К тому же стоит учитывать, что в преддверии закрытия реестра акции обычно растут в цене, так как в них начинают учитываться будущие дивиденды. «На российском рынке в период от нескольких дней до пары недель до отсечки реестра котировки акций могут совершить опережающий рынок рывок. Можно предположить, что такая динамика объясняется большим количеством трейдеров, проявляющих интерес к бумаге именно под дивидендную отсечку»,— отмечает руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков.

Управляющие не советуют начинающим инвесторам сразу после отсечки реестра продавать ценные бумаги, так как в это время их стоимость обычно падает.

«Курсовая стоимость акций после дивидендной отсечки сразу снижается на размер выплачиваемых дивидендов, исключая тем самым возможность для арбитража. Тем не менее, согласно нашим наблюдениям, акции с высокими дивидендными выплатами имеют тенденцию к опережению рынка в течение нескольких месяцев до и после дивидендной отсечки. Поэтому стоит учитывать эти факторы при принятии своих инвестиционных решений»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Михайлов.

Кроме этого не стоит забывать, что инвесторы, получившие дивиденды, часть средств реинвестируют обратно в ценные бумаги, поэтому они со временем восстанавливаются в цене. «Даже если предположить, что в российские акции возвращается обратно лишь четверть выплаченных сумм, то это означает свыше полутриллиона рублей чистого притока в год. Этот приток весьма заметен на нашем пока еще небольшом рынке»,— отмечает Дмитрий Михайлов.

Портфельный подход

Для неискушенного частного инвестора разумным подходом было бы не просто купить ценную бумагу с высокими выплатами, а сформировать широко диверсифицированный по эмитентам и отраслям портфель, советуют управляющие. Неплохой альтернативой выплате дивидендов являются программы выкупа акций. «В этом случае у инвестора есть выбор — продать пропорциональную часть своих акций для текущего дохода и сохранить свою долю в компании либо не участвовать в выкупе и увеличить свою долю в компании»,— отмечает господин Исаков. По его оценкам, совокупная доходность от владения широко диверсифицированным портфелем российских акций на горизонте трех-пяти лет может составить 10–15% годовых.

Виталий Гайдаев