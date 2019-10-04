Altria запустила в США продажу нагревательной системы табака IQOS

Altria Group начала продажу в США нагревательной системы табака IQOS, и первый специализированный магазин открылся в Атланте (штат Джорджия). Как сообщает CNBC, разрешение на продажу этой продукции Федеральное управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило Altria в апреле, но при этом потребовало от компании гарантий того, что IQOS будет продаваться только взрослым курильщикам. В ближайшее время комплекты IQOS появятся в 500 торговых точках в Атланте и пригородах, но продаваться они будут лишь при предъявлении покупателем документа, подтверждающего возраст от 21 года. До сих пор система IQOS продавалась лишь за пределами США — к настоящему моменту на 49 рынках мира.

Как ожидают эксперты, опрошенные CNBC, спрос на IQOS будет высоким даже на фоне тревожных новостей о том, что уже более чем у тысячи человек выявлены симптомы легочной болезни, развитие которой врачи связывают с курением электронных сигарет и вейпов. Врачи призвали американцев воздерживаться от использования таких электронных устройств для курения, а администрация Трампа пригрозила ввести запрет на их продажу. И уже 18 человек от этой болезни скончались. Однако эксперты поясняют, что система IQOS не является вейпом или сигаретой, она не сжигает табак, а лишь нагревает его.

Алена Миклашевская