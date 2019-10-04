Число заболевших из-за вейпинга в США выросло до 1080 человек

Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC). На прошлой неделе речь шла о 805 случаях такого заболевания. Число смертей, которые связывают с этой болезнью легких, также выросло — с 12 до 18.

Напомним, в середине сентября CDC опубликовало данные о вспышке загадочного легочного заболевания, которое связывают с вейпингом. Точные причины возникновения заболевания пока не установлены, CDC совместно с управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и другими учреждениями продолжает изучение этой проблемы.

«Рост числа легочных заболеваний, которые, по нашему мнению, связаны с использованием электронных сигарет, или вейпингом, очень тревожный факт,— заявил глава CDC Роберт Редфилд.— К сожалению, это может быть лишь верхушкой айсберга, когда речь идет о растущей угрозе для здоровья американского общества, особенно молодежи, из-за этой вспышки». Около 80% заболевших — люди младше 35 лет, а около 16% — младше 18 лет.

Яна Рождественская