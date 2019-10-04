Средний класс делится на части

Благосостояние среднего класса в России падает пять лет подряд. Эксперты Высшей школы экономики выяснили, что сегодня под критерии среднего класса в стране попадают всего 7% населения. Если их расширить, то к нему относится 38%. Но выбыть из среднего класса очень легко, утверждают исследователи. Достаточно завести ребенка или выйти на пенсию. На такие доклады обращают внимание в Кремле, и там признают, что проблемы есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Существует множество разных исследований. Это просто одна из точек зрения, она заслуживает внимания. И наши соответствующие ведомства, министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Безусловно, есть сигналы, которые говорят о том, что существует проблемы. Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание. И существует целый набор мер, которые сейчас имплементируются и реализуются правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Поэтому работа ведется, но, как говорится, не все сразу. Одной этой цифры недостаточно для того, чтобы оценивать работу правительства и президента. По объективным и иным причинам, безусловно, какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются — это очевидно. Вместе с тем рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы просто неверно. Но еще раз повторяю — это все принимается во внимание».

Средний класс будет уменьшаться и дальше, если государство не изменит правила игры в экономике, отмечает эксперт московского отделения «Опоры России» в сфере экономики Владимир Григорьев: «Пока, к сожалению, дело обстоит так, что средний класс сжимается, потому что доходы падают на протяжении нескольких лет. После обострения кризиса в конце 2014 года это стало особенно очевидно. Большое количество предприятий, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, закрылось. Например, в Москве, если смотреть на дома, возведенные в течение хотя бы последних 15 лет с прицелом на то, что в первых этажах будут не квартиры, а магазины, салоны, что-то еще, то чаще всего я вижу сообщения о сдаче в аренду и номер телефона. В общем-то, даже в достаточно крупных компаниях в большинстве не росли доходы наемных работников. Нужно быть готовым к тому, что если у нас не произойдет изменений в социально-экономической политике властей, то эти тенденции будут набирать силу, люди будут получать меньше и покидать страту среднего класса, перемещаясь в более низкую».

В исследовании также говорится, что состояние среднего класса будет определять будущее страны. Руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что российский средний класс в нынешнем составе скорее провоцирует застой: «Кто сейчас представляет средний класс? У нас увеличивается доля государства в экономике, оно становится основным работодателем. Это государственный сектор, компании с госучастием, бюджетный сектор и силовики. Это люди со стабильными зарплатами, потому что государство старается их окормлять, они защищают это государство.

Это люди с понятными карьерными траекториями, с потребительскими привычками, напоминающими средний класс.

Проблема-то в том, что внутри него увеличивается доля бюджетозависимых и государствозависимых людей. Они постепенно становятся основной этого класса, не те люди, которые стали им в частной экономике, в рыночной экономике, благодаря частным компаниями доходам от бизнеса. Соответственно, в этом смысле средний класс становится не столько драйвером перемен, сколько драйвером, наоборот, застоя, или, как это называется, нестабильности. В результате происходят некоторые столкновения внутри среднего двух средних классов».

Согласно результатам исследования Высшей школы экономики, средние доходы в домохозяйствах, которые входят в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб. При этом данные опроса Superjob показали, что «для счастья» россиянину нужна 161 тыс. руб. в месяц.

Сергей Гусев