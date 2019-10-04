Рослесхоз предварительно оценил ущерб от лесных пожаров в 19 млрд рублей

Сумма ущерба от лестных пожаров в этом году может составить около 19 млрд руб., сообщил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Клинов. Ранее он оценивал экономический ущерб от лесных пожаров с начала года примерно в 7 млрд руб.

«Если говорить о прошлом годе, то это было 19 млрд руб. Я думаю, что цифра будет сопоставима и в этом году несмотря на то, что площади пожаров у нас увеличились, но они больше увеличились в труднодоступных и недоступных местах, где стоимость ресурса гораздо ниже, чем на территориях, которые доступны»,— сказал журналистам господин Клинов (цитата по ТАСС).

Напомним, Минприроды предложило лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы. Ведомство также посчитало необходимым возрождать парк лесной авиации и создавать новые межрегиональные подразделения. Экологи считают, что если финансирование охраны леса от пожаров не увеличится с 7 млрд до 30 млрд руб. пожарная катастрофа повторится в следующем году.

О предлагаемых мерах читайте в материале “Ъ” «У губернаторов отбирают зоны контроля».

Михаил Клинов о ситуации с лесными пожарами — в интервью “Ъ”.