Google обнаружил уязвимость, угрожающую пользователям Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Компания Google выявила уязвимость в коде ядра операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам сообщает ZDNet. Эксперты компании полагают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:
Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.
Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак. До устранения проблема могла затронуть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Android взломали по СМС».
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