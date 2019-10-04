04 октября, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Google обнаружил уязвимость, угрожающую пользователям Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Компания Google выявила уязвимость в коде ядра операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам сообщает ZDNet. Эксперты компании полагают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:

  • Pixel 2;
  • Huawei P20;
  • Xiaomi Redmi 5A;
  • Xiaomi Redmi Note 5;
  • Xiaomi A1;
  • Oppo А3;
  • Moto Z3;
  • Oreo LG;
  • Samsung S7, S8, S9.

Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.

Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак. До устранения проблема могла затронуть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Android взломали по СМС».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя