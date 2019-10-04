«Давались формулировки о том, что отец заочно виноват»

Свердловский областной суд по уголовному делу в отношении арбитражного судьи в отставке Олега Гаврюшина допросил его сына Андрея Гаврюшина. Ранее он был осужден на семь с половиной лет за посредничество в попытке получения судьей взятки 14 млн руб. за помощь одному из участников арбитражного процесса. По словам Андрея Гаврюшина, взяткодатель сам настаивал на передаче денег, а его отец был не в курсе.

Напомним, по версии следствия, 29 мая 2018 года судья Свердловского арбитражного суда Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО», которая оспаривала решение инспекции ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга от 2017 года о начислении истцу дополнительных налогов. Ему предъявлены обвинения в покушении на получение взятки (ст.290 УК РФ).

Как следует из материалов дела, посредником выступил сын судьи Андрей Гаврюшин, запросивший у взяткодателя 5% от общей суммы исковых требований, составлявшей 326 млн руб. Он был задержан у ТЦ «Фан-Фан» во время передачи денег оперативниками ФСБ — после того, как его отец вынес решение в пользу «ГЕО». В июне Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил Андрея Гаврюшина к семи с половиной годам колонии строгого режима по ч.4 ст.291.1 УК РФ (за покушение на посредничество в передаче взятки). В августе Свердловский облсуд оставил приговор без изменения. Оба Гаврюшина вину не признают.

Андрей Гаврюшин на допросе рассказал, что в 2016 году устроился в арбитражный суд Уральского округа, на момент задержания занимал должность ведущего специалиста группы по обеспечению деятельности судебных коллегий. Ранее он работал в налоговой инспекции. В феврале 2018 года, по его словам, он просматривал дела в базе «Мой арбитр», где «достаточно информации, чтобы понимать, что это за компания и в чем суть спора». Там его заинтересовало дело института «ГЕО» с крупной суммой исковых требований. Найдя телефон в базе, он «оставил сообщение с предложением оказания юридических услуг по арбитражному делу» секретарю гендиректора компании Нурлана Бекшенова. Позднее Андрею Гаврюшину перезвонили, с ним решил встретиться один из юристов, занимавшихся данным судебным спором, Алексей Мурашко.

Встреча с господином Мурашко, вспоминал Андрей Гаврюшин, состоялась в начале апреля около ТЦ «Фан-Фан». Он заметил, что из автомобиля в 10-15 метрах за ними наблюдали люди, но значения этому не придал. По его словам, именно Алексей Мурашко настаивал, что Андрей Гаврюшин может оказать компании юридические услуги. «Договора не было, и считаю это своей главной ошибкой»,— подчеркнул он, уточнив, что согласился, так как официально зарабатывает 20-25 тыс. руб. и один содержит свою семью.

Андрей Гаврюшин опроверг информацию о том, что 6 апреля на очередной встрече с господином Мурашко присутствовал его отец. Он пожаловался, что при вынесении ему приговора «давались формулировки о том, что отец заочно виноват». После этого судья удовлетворил просьбу адвокатов просмотреть видео встречи на следующем заседании 8 октября. На нем также заслушают показания сотрудника ФСБ. Кроме того, по просьбе защиты будет повторно допрошен главный свидетель обвинения господин Мурашко.

Мария Арабей