«Тогда Андрей сказал, что сможет устроить нам встречу»

Свердловский облсуд провел допрос ключевого свидетеля обвинения по уголовному делу арбитражного судьи в отставке Олега Гаврюшина. По версии следствия, именно он под контролем сотрудников ФСБ передал сыну судьи 14 млн руб. за решение налогового спора в пользу проектного института ГЕО. Защита в ходе допроса пыталась доказать, что судья стал жертвой провокации.

Сегодня судья Свердловского облсуда Павел Неретин приступил к допросу свидетелей обвинения по уголовному делу арбитражного судьи в отставке Олега Гаврюшина, которому предъявлены обвинения в покушении на получение взятки (ст.290 УК РФ). Первым был допрошен главный свидетель обвинения — гендиректор компании «КСИ» Алексей Мурашко. Он являлся одним из юристов, которые занимались судебным спором между ФНС и «Проектно-изыскательным институтом ГЕО». Это дело находилось в производстве господина Гаврюшина, который, по версии следствия, планировал получить взятку в 14 млн руб.

Как следует из показаний свидетеля обвинения, спор с налоговой длился уже несколько лет и «решить» его представителям компании «ГЕО» предлагали уже на стадии налоговой проверки. «На нас выходили люди, называющие себя представителями ФНС, предлагали решить проблему. В качестве доказательств того, что они могут это сделать, налоговая насчитывала компании то штрафы в миллионы, то в тысячи рублей. Но мы были уверены в своей правовой позиции и пошли в суд»,— пояснил господин Мурашко.

По его словам, в суде на него вышел человек, представившийся Андреем Ивановичем (Андрей Гаврюшин — сын судьи Олега Гаврюшина.— “Ъ-Урал”). «Он и предложил помочь в решении проблемы. Сначала мы не понимали, какого рода эта помощь, но знакомые в МВД посоветовали все беседы на эту тему писать на диктофон, что я и сделал. На встрече стало понятно, что человек якобы представляет судейскую систему и предложил за откат вынести решение в нашу пользу»,— рассказал Алексей Мурашко. Он уточнил, что юристы не знали его потенциала, поэтому попросили его доказать. «Сначала он сказал, что может назвать дату, на которое могут перенести слушание по нашему делу, и оно будет перенесено судьей. Но нам нужны были более веские доказательства. Тогда Андрей сказал, что сможет устроить нам встречу с судьей. В итоге, встречаться решили не с гендиректором компании “ГЕО”, а со мной»,— пояснил Алексей Мурашко.

Единственная встреча свидетеля с подсудимым судьей произошла 6 апреля. Буквально накануне господин Мурашко обратился в ФСБ по совету знакомого полицейского, поэтому она проводилась под наблюдением оперативников. «Это произошло в машине Андрея, который привез меня к суду. В машину сел Олег Гаврюшин. У меня спросили, достаточно ли таких доказательств влиятельности Андрея, на что я сказал — безусловно. О подробностях передачи денег мы уже говорили только с Андреем. У судьи я только спросил можно ли гарантировать решение в судах вышестоящих инстанций, он ответил, что это можно будет решить за дополнительные средства»,— заключил свидетель обвинения.

В ходе длительного допроса свидетеля, который вели подсудимый Олег Гаврюшин и его адвокат, стало понятно, что они пытаются доказать версию о провокации взятки. В частности, господин Гаврюшин интересовался у свидетеля как его компания аффилирована с институтом «ГЕО». Правда, когда суд отклонил его вопрос, подсудимый пояснил, что в 2011 году руководство компании уже участвовало в подобном оперативном эксперименте. Тогда был задержан начальник ИФНС Ленинского района Екатеринбурга (на взятке в 25 тыс. руб.— “Ъ-Урал”).

Суд объявил перерыв до понедельника, в этот день в суде будет допрашиваться сын судьи Андрей Гаврюшин, уже осужденный на семь с половиной лет за покушение на посредничество в передаче взятки.

Игорь Лесовских