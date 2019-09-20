Арбитражный стал подсудимым

Свердловский облсуд приступил к рассмотрению уголовного дела арбитражного судьи Олега Гаврюшина. По версии следствия, он пытался получить взятку в 14 млн руб. за помощь одному из участников арбитражного процесса выиграть налоговый спор. Ранее на семь с половиной лет был осужден сын судьи Андрей Гаврюшин, который был признан посредником в получении взятки. Подсудимый вину не признает, заявляя, что не знал о действиях сына, который оказывал потерпевшим юридические услуги.



В четверг в Свердловском облсуде начался процесс по резонансному уголовному делу арбитражного судьи в отставке Олега Гаврюшина, обвиняемого в покушении на получение взятки (ст.290 УК РФ). В ходе процесса подсудимый пытался ввести в дело нового адвоката — Александра Ардашева, который ранее защищал его сына Андрея Гаврюшина, осужденного за посредничество в получении взятки. Но суд ему отказал, так как в ходе предварительного следствия показания сына и отца различались, что делает невозможным одновременную защиту одним адвокатом обоих фигурантов. После этого суд заслушал обвинительное заключение и объявил перерыв до 26 сентября.

Согласно материалам дела, в мае 2018 года Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Требуемая взятка составляла порядка 5% от общей суммы исковых требований — 326 млн руб. Организация оспаривала решение инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга от 2017 года о начислении истцу дополнительных налогов: налога на прибыль и налога на добавленную стоимость и штрафов.

Как следует из материалов уголовного дела, наблюдение за судьей сотрудники регионального УФСБ начали в апреле 2018 года — они взяли под контроль его телефонные переговоры, переписку и установили наблюдение. 29 мая на входе в Свердловский арбитражный суд был задержан сын судьи Андрей Гаврюшин. По версии следствия, он нес деньги своему отцу. В итоге сын был взят под стражу и в июне 2019 года осужден на семь с половиной лет лишения свободы. Отец ушел в отставку, после чего по требованию главы СКР в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В ходе процесса Олег Гаврюшин заявил, что не считает себя виновным и пояснил, что готов дать показания по произошедшим событиям. По сведениям “Ъ-Урал”, одной из позиций защиты будет являться факт незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи. Дело в том, что сотрудники следствия предоставили в дело материалы телефонных переговоров, которые были сделаны еще до получения разрешения за наблюдением за спецсубъектом. Кроме того, защита намерена доказать, что судья не был в курсе дел своего сына, который оказывал юридические услуги компании ГЕО.

Игорь Лесовских