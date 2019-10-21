Великой депрессии — 90

Обвал курса акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, случившийся в «черный четверг» 24 октября 1929 года, стал самым знаковым событием Великой депрессии — финансового кризиса таких масштабов, которых история не знала ни до, ни после.

Когда ее совсем не ждешь

26 августа 1929 года газета The Wall Street Journal писала: «На таком фондовом рынке… любая новость — хорошая новость. Можно считать само собой разумеющимся, что рынок будет расти». Какое-то время он действительно рос. 3 сентября 1929 года Промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордно высокого показателя в 381,17 пункта. За восемь лет фондовый рынок США вырос в шесть раз.

Мало кто верил экономисту Роджеру Бэбсону, который в сентябре 1929 года на бизнес-конференции в штате Массачусетс заявил: «Рано или поздно наступит крах, курс популярнейших акций пойдет вниз, что приведет к спаду на 60–80 пунктов по барометру Доу-Джонса… Однажды наступит такой момент, когда рынок пойдет вниз, продавцов станет больше, чем покупателей, бумажные прибыли начнут испаряться. И тогда немедленно начнется паника среди желающих спасти оставшиеся прибыли, существующие только на бумаге».

Едва ли не самый популярный экономист того времени, профессор Йельского университета Ирвинг Фишер 16 октября сделал знаменитое предсказание: «Биржевые цены достигли уровня, который похож на постоянно высокое плато. Я считаю, что в ближайшее время, а может и вообще никогда, индекс не упадет на 50–60 пунктов от нынешнего уровня, как предсказывает мистер Бэбсон. Я ожидаю, что в ближайшие несколько месяцев рынок заметно вырастет по сравнению с сегодняшним днем».

22 октября Ирвинг Фишер заявил, что в результате небольшого снижения индекс Доу-Джонса достиг дна, которое невозможно пробить, «несколько недель рынок будет нестабильным, а потом начнется умеренный подъем, который в следующем году наберет скорость». Два дня спустя наступили «черные дни». Инвесторы, считающие свои акции переоцененными, начали массово продавать их. В «черный четверг» 24 октября в течение биржевой сессии было продано 12 894 650 акций. Это было втрое больше, чем предыдущий рекорд по обороту, поставленный в марте 1928 года (3 875 910).

После «черного вторника» с «черным четвергом» желающих продать автомобиль было заметно больше, чем тех, кто имел возможность его купить Фото: Bettmann / Getty Images

Брокеры не успевали исполнять заказы клиентов, поступающие на тикерные аппараты, и отвечать на телефонные звонки. Множество владельцев акций отправились на биржу лично, чтобы передать свои распоряжения брокерам. Чтобы сдержать толпу, была вызвана полиция. Паника немного ослабла после обеденного перерыва, но за день рынок рухнул на 11%.

Пятница и короткий биржевой день в субботу не стали черными, на бирже даже произошла коррекция. Но на следующей неделе обвал продолжился, уже безо всяких коррекций. В «черный понедельник» 28 октября индекс Доу-Джонса упал на 13%, в «черный вторник» 29 октября — еще почти на 12%. Во вторник было продано более 16 млн акций. На бирже царила паника.

К середине ноября американские ценные бумаги потеряли почти половину своей стоимости. Падение рынка продолжалось до лета 1932 года. 8 июля индекс Доу-Джонса достиг самой низкой в XX веке отметки — 41,22. Это было на 89% меньше пикового показателя 1929 года. На предкризисный уровень индекс вернулся только четверть века спустя, в ноябре 1954 года.

Биржевой крах стоил Ирвингу Фишеру большей части его состояния и сильно подорвал его репутацию. Миллионы жителей планеты потеряли в 1929 году и в последующие годы гораздо больше.

Обвал биржи непосредственно затронул немногих. У 95% жителей США не было ни одной акции. Но финансовый кризис заметили все. С 1929 по 1932 год в США разорились 32 тыс. частных компаний, закрылись 5760 банков (каждый пятый банк в стране). Резко упало промышленное производство — в 1932 году его объем составлял чуть больше половины показателя 1929 года. Резко выросла безработица — с предкризисных 3,2% до 8,9% в 1930 году, 16,3% в 1931 году, 24,1% в 1932 году и до 24,9% в 1933 году, что стало печальным рекордом всех времен.

40% американских банков не пережили Великой депрессии Фото: Bettmann / Getty Images

Из-за падения покупательского спроса снижались цены. В середине октября 1929 года фунт (454 г) пшеничной муки стоил в среднем 5,2 цента, говяжий стейк без костей — 52,5 цента. В марте 1933 года — соответственно 2,9 цента и 24,7 цента. В целом за время спада цены снизились на треть.

Снижались и зарплаты. В 1929 году средняя зарплата промышленного рабочего составляла $25,03 в неделю. В 1933 году — $16,73 в неделю. В 1932 году три четверти имеющих работу американцев работали неполную рабочую неделю.

Экономический спад отразился на семейной жизни. С каждым годом депрессии рождалось все меньше детей. В 1930 году — 89,2 на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 44 лет, в 1933 году — 76,3. Многие тысячи безработных оказались неспособными оплачивать ипотеку или платить за аренду и стали бездомными. Точной статистики бездомности не существует. Оценки колеблются в интервале от 200 тыс. до 2 млн человек. По всей стране возникли так называемые Гувервилли, поселки бездомных, построенные из картонных коробок и прочих подручных материалов. В штате Нью-Йорк в 1931 году было зафиксировано 20 случаев смерти от голода, в 1934 году — 110 случаев. Точных данных по всей стране нет, примерно можно предположить, что цифры должны быть в десять раз больше.

Причины и следствия

Вопреки расхожему мнению о том, что причиной Великой депрессии был крах американского фондового рынка, многие экономисты считают его не единственной, не главной или даже вообще не причиной, а следствием накопившихся в американской и мировой экономике проблем.

По данным Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), американской некоммерческой организации, занимающейся количественным анализом экономики США, экономический спад начался уже в августе 1929 года. Между августом и октябрем 1929 года объем промышленного производства с поправкой на сезонные колебания снизился на 1,8%. В страны Латинской Америки и Германию финансовый кризис пришел еще раньше.

Что касается возможных причин, то уже много лет экономисты спорят о том, какие из них были главными, а какие лишь усугубили ситуацию. Милтон Фридман в написанной совместно с Анной Шварц работе «Монетарная история Соединенных Штатов» утверждал, что главной причиной была некомпетентность Федеральной резервной службы США. Среди ошибок ФРС упоминается ужесточение кредитно-денежной политики, которое началось весной 1928 года и продолжалось до краха фондового рынка.

С середины 1920-х годов до осени 1929 года фондовый рынок США был во власти «быков», фондовый индекс Доу-Джонса постоянно рос Фото: Photo by University of New Hampshire /Gado / Getty Images

Еще одна ошибка — пренебрежение проблемами банковского сектора. За время Великой депрессии американские банки пережили четыре волны банковской паники, когда клиенты пытались массово забрать свои вклады,— осенью 1930 года, весной 1931 года, осенью 1931 года и осенью 1932 года. Последняя продолжалась до зимы 1933 года и закончилась тем, что президент Франклин Делано Рузвельт объявил общенациональные «банковские каникулы», закрыв все банки до тех пор, пока государственные инспекторы не признают их платежеспособными.

Почетный профессор экономики Массачусетского технологического института Питер Темин в написанной для NBER работе «Великая депрессия» добавляет к биржевому краху еще три потрясения, усугубившие ситуацию. Первое: закон Смута—Хоули о тарифе, подписанный президентом США 17 июня 1930 года. По этому закону были подняты ставки пошлин на более чем 20 тыс. импортируемых товаров. Второе: банковский кризис. Третье: падение цен на сырьевые товары на мировом рынке.

Выдвигались и другие объяснения: кризис перепроизводства, недостаточный спрос на предметы потребления со стороны домохозяйств и на инвестиции со стороны фирм, снижение активности на рынке жилья, пузырь на рынке кредитования, крайне неравномерное распределение богатства в американском обществе, монополизация экономики, нарушенный Первой мировой войной межгосударственный баланс платежей и даже неразвитость экономической теории.

Конец золотого стандарта

Причиной того, что Великая депрессия распространилась по всему миру как заразная болезнь, принято считать золотой стандарт. Денежная система, в которой денежная единица приравнена к определенному количеству золота и свободно обменивается на него, а при межгосударственных расчетах действует фиксированный курс валют. Такая система действовала в мировой экономике на протяжении большей части XIX века и в начале XX века, вплоть до Первой мировой войны, а в 1925 году была воссоздана. Главными мировыми валютами накануне Великой депрессии были фунт стерлингов и доллар США.

Страны, валюта которых привязана к золоту, не могут проводить девальвации, не могут менять обменный курс в зависимости от спроса на экспорт, не могут менять денежную массу. Из-за фиксированного валютного курса во внешней торговле их экономики оказываются тесно связанными друг с другом. Финансовые проблемы одной страны передаются другим.

Германия, выплачивавшая репарации странам-победительницам после Первой мировой войны, делала это с использованием полученных от Соединенных Штатов кредитов. Когда после биржевого краха 1929 года Штаты потребовали возврата кредитов, это привело к обвалу немецкой экономики, и без того находившейся в тяжелом положении.

Во всех ведущих экономиках мира конец двадцатых — начало тридцатых годов были отмечены сильным спадом производства и взрывным ростом безработицы. Вместо того чтобы бороться в первую очередь с этими явлениями, правительства и центральные банки прилагали все усилия для того, чтобы сохранять золотой стандарт.

На пике депрессии не имел работы каждый четвертый работоспособный американец. Особенно сильно безработица ударила по трудившимся на заводах и стройках Фото: Bettmann / Getty Images

Центробанки вынуждены были проводить одинаково жесткую денежную политику, поднимая процентные ставки и сокращая денежную массу вслед за другими странами, чтобы инвесторы не переместили свои капиталы туда, где могут получить большую прибыль. Такая политика приводила к дальнейшему спаду производства, снижению цен, росту безработицы.

В мае 1931 года оказался на грани банкротства крупнейший банк Австрии Credit Anstalt. Валютные спекулянты начали атаку на австрийский шиллинг. После введения в Австрии валютного регулирования спекулянты переключились на Германию. Перепуганные вкладчики забирали свои деньги из банков и по возможности меняли их на золото. Германия вслед за Австрией также приняла законы о контроле за валютными операциями. Банковская паника прокатилась по всему миру.

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Накануне Великой депрессии золотой стандарт поддерживали более 50 стран. Первыми от золотого стандарта отказались ведущие экономики Латинской Америки. Уже в декабре 1929 года это сделали Бразилия и Аргентина. В обеих странах выход из кризиса начался раньше, чем в США,— в конце 1931 и начале 1932 года соответственно. 21 сентября 1931 года Великобритания стала первой крупной промышленной державой, отказавшейся от золотого стандарта. До конца 1931 года ее примеру последовали Боливия, Дания, Канада, Колумбия, Новая Зеландия, Норвегия, Сальвадор, Финляндия, Швеция и Япония.

В 1932 году бегство от золотого стандарта продолжилось. К концу года из стран с развитой экономикой его по-прежнему придерживались только Бельгия, Франция, Нидерланды, Польша, Швейцария и США.

5 июня 1933 года от золотого стандарта отказались США. Так называемый золотой блок стран, сохранявших приверженность золотому стандарту и фиксированному курсу обмена валют, окончательно распался и прекратил существование в 1936 году.

Отказ от золотого стандарта позволял странам проводить девальвации национальных валют и плавающий обменный курс, что способствовало выходу из рецессии. В большинстве случаев выздоровление экономики началось раньше в тех странах, которые раньше отказались от золотого стандарта.

Депрессия против индустриализации

Великая депрессия привела к снижению мировой торговли. Затронутые ею страны одна за другой вводили пошлины на импорт, защищая отечественных производителей. В результате с конца 1929 года по 1932 год падали, как экспорт, так и импорт практически во всех странах мира. В 1929 году объем мирового экспорта составлял $33 млрд, в 1930 году — $26,3 млрд, в 1931 году — $18,7 млрд, в 1932 году достиг самого низкого показателя — $12,7 млрд.

На мировом рынке сильно упали цены на все продовольственные и сырьевые товары. Хлопок, кофе, шелк, резина к концу 1930 года стоили примерно вдвое дешевле, чем в сентябре 1929 года. Пшеница подешевела с 1 доллара и 3 центов за бушель (27,2 кг) в 1929 году до 38 центов за бушель в 1933 году. Медь, стоившая 24 цента за фунт в апреле 1929 года, подешевела к марту 1930 года до 18 центов за фунт. Затем произошел обвал. В мае фунт меди стоил 12,5 цента, а к декабрю 1932 года цена упала до самой низкой отметки — 4,8 цента за фунт.

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Обвал на сырьевых рынках и рецессия в международной торговле отразились даже на стране, экономика которой жила по своим законам,— Советском Союзе. Для объявленного в СССР курса на форсированную индустриализацию стране нужна была твердая валюта, чтобы на нее закупать на Западе промышленное оборудование.

Но по мере того как углублялся всемирный финансовый кризис, продавать советскую продукцию за рубеж становилось все труднее. Обороты внешней торговли СССР падали с каждым годом. Согласно данным из статистического сборника «Внешняя торговля СССР за 20 лет 1918–1937 гг.», экспорт из СССР достиг пика в 1930 году — 4,54 млрд руб. После этого он ежегодно снижался, коснувшись дна в 1936 году — 1,36 млрд руб. В 1930 году 2,5 млн тонн пшеницы, проданной за границу, принесли 571 млн руб. В 1931 году те же 2,5 млн тонн — 338 млн руб. 2,6 млн тонн хвойных пиломатериалов в 1930 году стоили 355 млн руб., а чуть большее количество, 2,8 млн тонн, в 1933 году — почти вдвое дешевле, 183 млн руб. 526 тыс. тонн сырой нефти в 1933 году оказались в полтора раза дешевле, чем 310 тыс. тонн в 1929 году. Поставки среднеазиатского хлопка на экспорт практически прекратились из-за фактического отсутствия платежеспособного спроса.

Огромные очереди выстраивались за бесплатным хлебом, который раздавали церковные и светские благотворительные структуры Фото: Bettmann / Getty Images

И в товарном, и в денежном выражении падали поставки за рубеж почти всех наиболее важных экспортных советских товаров: животного и растительного масла, яиц, щетины, сахара, пушнины, каменного угля, асбеста, цемента, стекла.

Из-за того, что экспорт приносил все меньше валюты, страдал импорт. Импорт был на пике в 1931 году — 4,84 млрд руб., после чего падал до 1935 года, достигнув уровня 1,06 млрд руб.

«Новый курс»

Великая депрессия привела к серьезным политическим переменам в крупнейших индустриальных державах. Особенно наглядна связь между финансовым кризисом и политическими процессами в Германии.

В сентябре 1928 года в Германии было 650 тыс. безработных. В марте того же года впервые допущенная к парламентским выборам Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) получила 810 тыс. голосов. В сентябре 1930 года работы не имело 3 млн человек, за НСДАП в том же месяце проголосовало на выборах 6,4 млн человек. В июле 1932 года за НСДАП голосовали 13,7 млн избирателей. В сентябре того же года в стране было уже 5,1 млн безработных. В январе 1933 года число безработных достигло 6,1 млн человек, а в марте того же года НСДАП получила на выборах 17,3 млн голосов. Выходу Германии из рецессии способствовала политика главы Рейхсбанка Яльмара Шахта, в отдельных моментах напоминавшая «Новый курс». С безработицей боролись государственными программами общественных работ (и побороли). С увеличением числа работающих росли доходы населения, росло и потребление, за счет чего происходило дальнейшее оздоровление экономики. Рост промышленного производства во многом обеспечивался за счет оборонной промышленности.

Во Франции русский эмигрант Павел Горгулов, придерживавшийся фашистских взглядов, застрелил президента страны Поля Думера. Убийство произошло в промежутке между двумя турами парламентских выборов, которые принесли победу левым партиям и радикалам. 6 февраля 1934 году произошли массовые выступления, организованные правыми силами. Некоторые историки называют их кризисом, другие — попыткой фашистского путча. В ходе противостояния с участниками выступлений полиция открыла огонь, убив, по разным данным, от 14 до 37 человек. Ранения получили около 2 тыс. демонстрантов.

Если где-то появлялась потребность в работниках, новое рабочее место обычно занимал мужчина. Женщины оставались дома, если у них был дом Фото: Reuters

В ноябре 1932 года на президентских выборах в США одержал убедительную победу кандидат от Демократической партии Франклин Делано Рузвельт, предложивший в своей предвыборной кампании программу реформ, известную под названием «Новый курс». В марте 1933 года Рузвельт сменил на президентском посту Герберта Гувера, не сумевшего справиться с экономическим спадом.

В рамках «Нового курса» были приняты многочисленные меры по выводу экономики США из депрессии, в том числе отказ от золотого стандарта, девальвация доллара, предоставление стабилизационных займов банкам. Большой объем денежных средств вернулся в легальный оборот в результате отмены сухого закона. Большую известность получили государственные программы общественных работ, направленные на борьбу с безработицей. Были приняты новые законы о труде, защищающие права работника, созданы системы выплаты пенсий и пособий по безработице. Правда, «Новый курс» не спас экономику США от нового спада, случившегося осенью 1937 года и продолжавшегося весь 1938 год. Окончательно побороть последствия Великой депрессии американская экономика смогла лишь в связи с началом Второй мировой войны.

Алексей Алексеев