Черчилль и легенда о брокерах-самоубийцах

Распространено мнение, что после краха биржи была зафиксирована эпидемия самоубийств среди брокеров, которые разбивались насмерть, спрыгивая с небоскребов. Об этом писала желтая пресса. На эту тему шутили американские сатирики. Уилл Роджер: «Когда биржа вошла в штопор, нужно было становиться в очередь, чтобы выпрыгнуть из окна, а спекулянты продавали желающим утопиться места в Ист-Ривер».

Эдди Кантор, потерявший почти все состояние во время биржевого краха, рассказывал, что однажды, заселяясь в отель, он попросил номер на 19-м этаже. Служащий отеля уточнил: «Вам спать или прыгать?»

Доказательств этому нет. Наоборот, в октябре и ноябре 1929 года уровень самоубийств в Нью-Йорке был ниже, чем в остальные месяцы года или в предшествующие годы. С середины октября по середину ноября 1929 года на Манхэттене было зафиксировано 44 самоубийства. За тот же период докризисного 1928 года — 53.

Свой вклад в создание легенды внес Уинстон Черчилль, который был в США во время краха Уолл-стрит. В декабре 1929 года он писал в лондонской газете Daily Telegraph: «Джентльмен упал с 15-го этажа и разбился вдребезги прямо под моим окном. Начался жуткий кавардак, приехали пожарные». Скорее всего, будущий премьер-министр Великобритании был свидетелем гибели немецкого химика Отто Маттиеса, выпавшего из окна 16-го этажа отеля. Неизвестно, было это самоубийство или несчастный случай, но Маттиес скончался утром 24 октября, то есть до того, как рухнула биржа.

За весь конец 1929 года на Манхэттене было зафиксировано лишь два самоубийства, более или менее соответствующие легенде. 7 ноября Хульда Боровски, проработавшая 28 лет клерком в брокерской компании, спрыгнула с крыши 40-этажного небоскреба Equitable Building. 16 ноября оптовый торговец Джордж Катлер спрыгнул с 7-го этажа после разговора со своим адвокатом.