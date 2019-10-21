Великая депрессия и польза для здоровья

В 2009 году профессора Дрексельского университета Хосе Тапиа Гранадос и Ана Диес Ру опубликовали научную работу «Жизнь и смерть во время Великой депрессии». Исследователи сравнили экономические показатели и показатели здоровья населения в США в 1920–1930-е годы.

Оказалось, что в периоды экономического подъема наблюдался самый высокий уровень смертности. Что касается периода депрессии, то в 1929–1932 годах в США снизился уровень смертности и на несколько лет выросла ожидаемая продолжительность жизни по всем возрастным группам, среди мужчин и женщин, среди представителей всех рас.