Рекордсмены потерь

Джордж Бейкер, председатель правления First National Bank и крупнейший акционер компаний A.T.&T. и U.S. Steel, в «черный вторник» потерял $14,7 млн.

Грегори Сили Брайан из штата Коннектикут скончался 21 октября 1929 года, оставив состояние в размере $1 млн. После «черного вторника» состояние стало вдвое меньше.

Сталелитейный магнат Чарльз Шваб, чье состояние оценивалось в $25–40 млн, после биржевого краха переехал из своего особняка в маленькую квартиру и до смерти в 1939 году не мог расплатиться с долгами в $300 тыс.