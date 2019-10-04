«Лаборатория Касперского»: в 2019 году в России от программ слежения пострадали 10 тысяч человек

За восемь месяцев (с января по август 2019 года) почти 10 тыс. человек в России столкнулись с так называемым сталкерским программным обеспечением (ПО) — программами для слежки, которые позиционируются как легальные и которые можно купить в интернете, сообщает «Лаборатория Касперского». За аналогичный период прошлого года от такого рода программ пострадали чуть более 4,5 тыс. пользователей.

По всему миру со сталкерскими программами столкнулись более 37 тыс. пользователей по всему миру. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 35%. «Лаборатория Касперского» за отчетный период обнаружила 380 вариантов сталкерских программ, что также почти на треть больше прошлогоднего показателя.

«На фоне более значительных показателей по заражению вредоносным ПО статистика по сталкерским программам может выглядеть не так впечатляюще. Однако в случае с подобным ПО для слежки, как правило, нет случайных жертв — в большинстве случаев это хорошо знакомые организатору слежки люди, например супруг или супруга. К тому же использование такого ПО нередко связано с угрозой домашнего насилия»,— отметил руководитель отдела исследования мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Владимир Кусков.

В августе Facebook призналась в прослушке: соцсеть платила сторонним компаниям за расшифровку голосовых сообщений пользователей. Представители Facebook утверждают, что подрядчики прослушивали сообщения с целью улучшения работы нейронных алгоритмов соцсети.

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