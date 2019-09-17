Надежность WhatsApp и Telegram ставят под сомнение

Мессенджеры WhatsApp и Telegram небезопасны. По крайней мере, так считает Эдвард Сноуден, который посоветовал чиновникам не пользоваться этим программами. По мнению бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, переписываться в мессенджерах слишком рискованно, особенно для представителей власти. При этом в интервью радиостанции France Inter Сноуден не решился дать советы по поводу безопасности смартфонов и компьютеров, отметив, что борьба со спецслужбами в любом случае будет неравная. Прав ли Сноуден? Какие мессенджеры сейчас самые безопасные?

Технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин считает, что полностью доверять нельзя ни одной программе: «Опыт показывает, что все системы, которые мы в какой-то момент считали безопасными, оказываются уязвимыми. Даже хорошо спроектированные системы, скажем, 10-15-летней давности, на сегодняшний день совершенно не выдерживают никакой критики с точки зрения их защищенности. Поэтому если то, что вы пишете, будет иметь ценность и важность спустя большой промежуток времени, стоит дважды подумать прежде, чем доверять эту информацию каким бы то ни было общедоступным информационным сервисам. К сожалению, слишком часто в прошлом мы сталкивались с ситуацией, что правильно спроектированные системы оказывались уязвимыми в самых обидных местах, и в результате информация утекала».

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Три года назад Эдвард Сноуден и Павел Дуров поспорили о защищенности мессенджеров. Бывший сотрудник АНБ тогда сомневался в надежности Telegram и предпочитал WhatsApp. Однако сейчас, по словам Сноудена, Facebook постепенно снимает со своего мессенджера защиту, при этом уверяя пользователей, что все разговоры остаются зашифрованными.

При этом руководство обеих программ не скрывает, что может делиться с властями информацией, поясняет ИТ-эксперт Александр Баулин: «Сноуден уже давно нам рассказал, что, например, у США есть большая система для слежения за электронными коммуникациями пользователей. И в этом плане WhatsApp и Telegram не может спасти кодирование передачи информации, потому что обе компании обещают ее выдавать по запросам государственных органов.

При этом Дуров подчеркивает, что не будет сотрудничать с недемократическими правительствами в выдаче информации по запросу, но получается, что с демократическими будет, и обычно под такими государствами подразумеваются США и западные страны.

И значит, что чувствительная информация, переданная в мессенджерах, может быть выдана по запросу судебных или силовых органов этих стран. Случаев, когда мессенджеры WhatsApp и Telegram были взломаны, мы пока не знаем. Но, к сожалению, они могут помочь силовым органам западных стран, и при этом неизвестно, во-первых, насколько корректно этой информацией западные страны воспользуются, а во-вторых, не утечет ли она от них».

Кстати, в Кремле не раз признавали, что используют Telegram для общения с журналистами. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению Эдварда Сноудена, вместо привычных мессенджеров чиновникам надежнее было бы использовать менее раскрученные аналоги — например, Signal или почти неизвестный в России Wire.

Виктория Феофанова