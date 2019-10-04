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Представитель Козака заявил об ответственности «Транснефти» за качество нефти в системе

«Транснефть» несет полную материальную ответственность перед нефтяными компаниями за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов, заявил пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Он подчеркнул, что монополия «должна принимать непосредственное участие в обеспечении контроля качества нефти при приемке нефти на пунктах пропуска».

Так господин Джус прокомментировал публикацию “Ъ”, согласно которой на прошедшем 3 октября совещании у Дмитрия Козака обсуждалась передача «Транснефти» операционного контроля над не принадлежащими монополии приемными пунктами в системе магистральных нефтепроводов.

Напомним, «Транснефть» после скандала с загрязнением нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями предложила передать ей все не принадлежащие ей пункты приема нефти. «Роснефть», напротив, предложила передать контроль над качеством нефти независимым сюрвейерам.

О прошедшем совещании — в материале «Против хлора нашли решение».

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