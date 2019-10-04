Ozon начал продавать товары в рассрочку без участия банков

Интернет-компания Ozon 3 октября начала тестовую продажу товаров в рассрочку без участия банков, рассказал «Ведомостям» вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин. Он отметил, что благодаря рассрочке онлайн-ритейлер рассчитывает увеличить оборот до 10% в ряде категорий.

Ozon будет одобрять пользователям мобильного приложения денежный лимит от 3,5 тыс. руб. до 300 тыс. руб., его можно будет потратить сразу или по частям. Рассрочка предоставляется на шесть месяцев. Проценты начисляться не будут, однако стоимость ряда товаров вырастет в пределах 7% от изначальной цены.

Представитель онлайн-ритейлера отметил, что оценивать кредитоспособность покупателей компания будет самостоятельно, используя информацию о динамике покупок клиента, данные Федеральной службы судебных приставов и бюро кредитных историй. В случае нарушения сроков оплаты клиентом Ozon будет пытаться урегулировать спор в досудебном порядке. Если клиент не вернет деньги в течение шести месяцев, компания обратится в суд. В таких случаях договором предусмотрен штраф в размере 30% от суммы долга. Также в компании не исключают, что для особо сложных случаев ей придется обращаться к внешним коллекторским агентствам.

В июле Ozon запустил в Москве услугу доставки заказов «до двери». Оформляя заказ, клиент может выбрать опцию «оставить у двери» или «у консьержа», а если посылку украдут или потеряют, компания вернет за нее деньги. С середины сентября услуга доступна жителям более 20 регионов РФ, включая Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Екатеринбург и Новосибирск.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Ozon оставит заказы на пороге».