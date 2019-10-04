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Новый генеральный директор BP Бернард Луни

Фото: Alex Flynn / Bloomberg

Новым главой BP станет Бернард Луни

Новым генеральным директором британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) станет Бернард Луни. Действующий глава BP Роберт Дадли покинет свой пост 31 марта 2020 года, сообщили в компании.

«Боб посвятил всю свою карьеру работе в этой отрасли. Он был назначен исполнительным директором, возможно, в самое трудное время в истории BP»,— говорится в сообщении компании.

Роберт Дадли возглавил BP в 2010 году после взрыва на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Авария стала крупнейшей в истории США техногенной катастрофой по негативному влиянию на экологическую обстановку, компания оказалась на грани банкротства. В общей сложности он проработал в BP около 40 лет.

Бернард Луни до назначения являлся руководителем блока upstream. Его базовый годовой оклад без учета бонусов составит £1,3 млн.

О перспективах смены стратегии нового руководства читайте в материале “Ъ” «Когда перемены ничего не меняют».

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