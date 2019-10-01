Когда перемены ничего не меняют

Новость о будущей отставке главы BP Роберта Дадли, о чем на выходных сообщил телеканал Sky News, является новостью довольно условно. Господин Дадли неоднократно говорил, что собирается уйти на пенсию в 65 лет, которые ему исполнятся в 2020 году. Поэтому едва ли появившаяся информация свидетельствует о какой-либо смене курса в компании.

Тем не менее будущий уход Роберта Дадли важен в том смысле, что он один из самых опытных топ-менеджеров западного мира в том, что касается отношений с Россией. Он приехал в страну в 2001 году как вице-президент по России и Каспийскому региону, и первой же задачей стала борьба с «Альфой» Михаила Фридмана и Германа Хана за контроль над СИДАНКО, которая в итоге закончилась слиянием бизнеса и образованием ТНК-ВР. Затем Роберт Дадли на протяжении ряда лет имел дело с многочисленными акционерными конфликтами между BP и российскими совладельцами, которые к лету 2008 года обострились настолько, что господин Дадли вынужден был спешно — и по словам некоторых моих собеседников, тайно — уехать из России.

Поэтому, когда в 2010 году Роберт Дадли стал во главе всей BP, его стремление выстроить в первую очередь отношения с государственной «Роснефтью» выглядело вполне логичным. У госкомпании были масштабные планы по освоению арктического шельфа, а BP были крайне нужны новые запасы на балансе после катастрофы в Мексиканском заливе. Когда же российские совладельцы ТНК-ВР фактически заблокировали эксклюзивное партнерство с «Роснефтью» по шельфу, BP согласилась продать госкомпании свою долю в ТНК-ВР. Но если российские совладельцы получили за свои 50% «живые» деньги, BP было заплачено в основном акциями «Роснефти». В 2012 году, когда нефть стоила $110 за баррель, это могло выглядеть неплохой сделкой. Но уже в 2014 году санкции поставили крест на планах по освоению шельфа и одновременно обрекли BP оставаться акционером «Роснефти» — продать 19,5% акций в таких условиях стало невозможно. Ни одного нового крупного нефтяного проекта в России BP с тех пор не начала.

Поэтому мне кажется бессмысленным рассуждать о том, как может измениться стратегия BP в России при преемнике Роберта Дадли. Очевидно, компания не сможет игнорировать долю в «Роснефти», которая дает BP 40% запасов на балансе и более 30% добычи. Выйти из «Роснефти», пока санкции не сняты, BP также не сможет, как и активно развиваться в России в условиях санкций. Позиции компании в России абсолютно стабильны — хотя не факт, что руководство ВР этим довольно.