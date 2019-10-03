Адвокат блогера Синицы заявил о подлоге материалов дела

Адвокат осужденного за твит о детях силовиков блогера Владислава Синицы Денис Тихонов заявил о подлоге материалов дела перед заседанием по апелляции на приговор в Мосгорсуде. К такому выводу он пришел, сравнив свои документы с документами судебной коллегии.

«Я ранее знакомился с другими материалами дела — не теми, которые лежат у вас на столе, ваша честь. У меня есть фотографии (документов.— “Ъ”), есть PDF-файлы, представленные следственным органом. Это очевидный подлог. Молодцы»,— сказал он, обращаясь к прокурору. Гособвинитель Анастасия Зверева отвечать на реплику защитника не стала.

Господин Тихонов пояснил “Ъ”, что постановление следствия о привлечении Владислава Синицы в качестве обвиняемого от 16 августа 2019 года, которые есть у стороны защиты, не соответствует тому, что сейчас есть в материалах дела. «Не соответствуют место и время совершения преступления. Время примерно одинаковое, но в наших материалах написано "Пресненский район, в районе станции 1905 года", а в том, что указано у суда, зафиксирован точный адрес с номером дома». С точки зрения процесса, это нарушение, которое влечет возвращение уголовного дела прокурору, а прокурором — следователю»,— сказал адвокат. По его словам, из суда первой инстанции дело направилось в Мосгорсуд уже с данными исправлениями, то есть уже после ознакомления обвиняемого и защитника с материалами дела, что противоречит ст. 217 УПК.

Кроме того, защитник рассказал, что телефон господина Синицы появлялся в сети 6 августа, хотя правоохранительные органы опечатали его 5 августа: «Это говорит о том, что совершен какой-то подлог либо производились какие-то манипуляции. Я говорил о мистификации доказательств. Мы не знаем, что там сделал следственный орган — может, подписчиков накрутили, нужных добавили, нужных убавили. И это не отражено в протоколе следственных действий. Этого в материалах дела нет».

Суд приобщил к делу акт осмотра телефона матери Владислава Синицы. В приложении WhatsApp, установленном на смартфоне, зафиксирован выход телефона обвиняемого в сеть 6 августа.

Блогера Владислава Синицу задержали 3 августа по подозрению в призыве к применению насилия над детьми росгвардейцев. 3 сентября Пресненский районный суд признал господина Синицу виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угрозой применения насилия»). Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Рассмотрение апелляции перенесли на 4 октября.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ FM” «Владислав Синица отдаст пять лет за реплей».

Владимир Хейфец