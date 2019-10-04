Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

Картина британского уличного художника Бэнкси Devolved Parliament продана на аукционе Sotheby`s за рекордную сумму — £9,9 млн ($12 млн).

Торги продлились 13 минут. Итоговая цена, заплаченная за картину, в пять раз превысила ее первоначальную оценочную стоимость, которая составляла от £1,5 млн до 2 млн ($1,9–2,5 млн).

Полотно размером 4 на 2,5 м изображает заседание Палаты общин парламента Великобритании, на которое вместо депутатов собрались обезьяны. Сам термин devolved, присутствующий в названии картины, может означать деградацию и вырождение, а словосочетание devolved parliament имеет и юридическое значение — в Великобритании он применяется к автономным законодательным собраниям Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которым британский парламент делегировал часть своих полномочий (этот процесс и называется деволюцией).

В начале октября Бэнкси открыл в Лондоне собственный магазин, где можно приобрести товары для дома и работы. При этом работать магазин будет всего две недели, а его двери за все это время ни разу не откроются. Рассматривать товары можно будет через витрины, которые будут освещаться круглосуточно, а покупку можно оформить онлайн.

Подробнее — в материале "Ъ FM" «Бэнкси выставил картины за витринами».